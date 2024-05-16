Автобус и 5 легковушек столкнулись в Самаре: что известно о страшном ДТП
Городской автобус в Самаре столкнулся с пятью машинами, которые ехали в попутном направлении. Уточняется, что 16 мая в 07:10 (06:10 мск) водитель автобуса МАЗ 62-го маршрута, направляясь по Южному шоссе, со стороны улицы Авроры в направлении Уральского шоссе, не справился с управлением. В итоге автобус столкнулся с автомобилями Mitsubishi, Lada Largus, Hyundai Solaris, Renault Logan, Mitsubishi, ехавшими в попутном направлении.
В аварии пострадали четыре водителя и два пассажира легковушек.
Сотрудники Госавтоинспекции быстро прибыли на место происшествия, оградили место ДТП, обеспечили беспрепятственный проезд транспорта, установили и опросили очевидцев ЧП, провели регламентные действия по оформлению аварии и иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента.
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Источник: пресс-служба регионального ГУ МВД