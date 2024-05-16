А вы правильно очищаете кузов от смолы и почек? Мы знаем эффективный способ

Эксперт Евтеев: народные способы чистки автомобиля от почек и смолы вредят ЛКП

В Сети публикуют различные народные средства для очистки кузова автомобиля от смолянистых почек и других последствий цветения в весенний период, но не стоит их применять, потому что можно повредить лакокрасочное покрытие автомобиля. Такое мнение в беседе с корреспондентом издания «Известия» выразил совладелец и директор автосервиса и детейлинг-центра Fit Service Евгений Евтеев.

Отвечая на вопрос, как правильно удалять пятна, он назвал самым простым и безопасным методом удаления следов древесной и битумной смолы профессиональную очистку на мойках. И в этой ситуации важна оперативность, потому что вероятность очистить кузов без применения спецсредств и спецтехнологий будет выше, подчеркивает эксперт.

«Купить средства для очистки авто от смолы несложно, но крайне важно пользоваться ими правильно. Рекомендую до нанесения спецсостава помыть автомобиль в две фазы. Сначала мойка под давлением с бесконтактным шампунем, а после – мойка с ручным шампунем», – объясняет собеседник издания.

По словам Евтеева, такая последовательность убережет лакокрасочное покрытие (ЛКП) машины от повреждений. Если пропустить этот этап и нанести очиститель сразу на грязный кузов, могут появиться царапины, констатирует Евтеев. По его словам, после двухфазной мойки на автомобиле будут отчетливо видны следы смолы в виде желтых маслянистых пятен.

«Только теперь следует переходить к использованию очистителя. Наносим состав на новую тряпку из микрофибры, прикладываем к месту загрязнения на 20–30 секунд. Далее без давления на микрофибру, легкими движениями убираем остатки смолы, желтые пятна от тополиных почек. Теперь необходимо удалить остатки специального средства с поверхности кузова. Берем новую микрофибру, капаем любой обезжириватель для автомобиля и тщательно протираем. В финале – снова мойка», – перечисляет эксперт.

Что касается народных средств, включая использование спирта, растительного или моторного масел, растворителей и даже жидкости для снятия лака, жидкости для розжига или керосина, то не стоит этого делать, предупреждает Евтеев. Все они могут повредить лакокрасочное покрытие автомобиля. Главный совет для автовладельцев – в сезон цветения избегайте парковки под деревьями, резюмирует эксперт.

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Источник: Известия