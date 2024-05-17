Объявлены продажи обновленного кроссовера Exeed LX: цены и оснащение

Цены на обновленный Exeed LX начинаются от 3 570 000 рублей за версию Premium

Официальные продажи китайского кроссовера Exeed LX стартуют в России завтра, 18 мая. Модель предложат в трех комплектациях: Premium, Prestige AWD и Premium AWD и в пяти цветах кузова.

В автомобиле новые решетка радиатора, задний бампер, воздуховоды и дизайн 19-дюймовых колесных дисков.

Все версии оснащены турбированным мотором 1.6, мощностью 150 л. с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Стоимость переднеприводной версии Premium составляет 3 570 000 рублей, в нее входят адаптивный круиз-контроль (ACC), пакет безопасности ADAS, полный зимний пакет, панорамная крыша и 19-дюймовые диски.

Комплектация Prestige с полным приводом и двигателем 1.6 стоит 3 770 000 рублей, а версия Premium AWD оценивается в 3 990 000 рублей.

Обновленный Exeed LX получил значительные изменения в интерьере. В салоне установлены спортивные сиденья с интегрированными подголовниками: водительское кресло оснащено шестью электрорегулировками и памятью положений, четырьмя дополнительными регулировками поясничного подпора, а также обогревом и вентиляцией. Во всех комплектациях доступна быстрая беспроводная зарядка мощностью 50 Вт.

В новом LX установлен сдвоенный мультимедийный экран (два экрана диагональю 12.3 дюйма каждый, разрешением 1920 x 720) изогнутой формы и толщиной 15 мм. За удобство вождения отвечает новый фирменный мультируль с технологией «нажатия и касания», предотвращающий случайные нажатия. Дополнительный комфорт обеспечивает премиальная аудиосистема SONY с 9 динамиками в версии Premium и 8 динамиками в версии Prestige.

На Exeed LX действует гарантия семь лет или 200 тыс. км пробега.

В Европе Exeed будет использовать новейшую платформу Chery, которая разработана для создания современных и технологичных автомобилей.

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Источник: Exeed