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В России наладят выпуск водородных автомобилей совместно с Китаем

Россия и Китай договорились создать совместное производство машин на водороде

Россия и Китай могут создать совместное производство по выпуску водородных автомобилей, сообщила руководитель группы стратегического консалтинга Kasatkin Consulting Ольга Насиковская.

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«Учитывая, что Китай уже имеет развитые технологии и производство водородных автомобилей и автобусов, Россия может рассматривать закупку таких транспортных средств, а также возможность создания совместного предприятия на территории РФ для производства водородных транспортных средств», – заявила она.

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Эти меры помогут активизировать рынок водородного транспорта в РФ и способствовать развитию соответствующей инфраструктуры, пояснила Насиковская.

Конкретные сроки, когда в России наладят выпуск водородных автомобилей совместно с КНР, не называются.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ повысит качество Lada Vesta и Granta.

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Источник: РИА Новости

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Сергей Бобылев/POOL/ТАСС
17.05.2024
Фото:Сергей Бобылев/POOL/ТАСС
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