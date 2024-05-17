В России наладят выпуск водородных автомобилей совместно с Китаем
Россия и Китай договорились создать совместное производство машин на водороде
Россия и Китай могут создать совместное производство по выпуску водородных автомобилей, сообщила руководитель группы стратегического консалтинга Kasatkin Consulting Ольга Насиковская.
«Учитывая, что Китай уже имеет развитые технологии и производство водородных автомобилей и автобусов, Россия может рассматривать закупку таких транспортных средств, а также возможность создания совместного предприятия на территории РФ для производства водородных транспортных средств», – заявила она.
Эти меры помогут активизировать рынок водородного транспорта в РФ и способствовать развитию соответствующей инфраструктуры, пояснила Насиковская.
Конкретные сроки, когда в России наладят выпуск водородных автомобилей совместно с КНР, не называются.
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Источник: РИА Новости
Фото:Сергей Бобылев/POOL/ТАСС
17.05.2024
Фото:Сергей Бобылев/POOL/ТАСС
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