В России наладят выпуск водородных автомобилей совместно с Китаем

Россия и Китай договорились создать совместное производство машин на водороде

Россия и Китай могут создать совместное производство по выпуску водородных автомобилей, сообщила руководитель группы стратегического консалтинга Kasatkin Consulting Ольга Насиковская.

«Учитывая, что Китай уже имеет развитые технологии и производство водородных автомобилей и автобусов, Россия может рассматривать закупку таких транспортных средств, а также возможность создания совместного предприятия на территории РФ для производства водородных транспортных средств», – заявила она.

Эти меры помогут активизировать рынок водородного транспорта в РФ и способствовать развитию соответствующей инфраструктуры, пояснила Насиковская.

Конкретные сроки, когда в России наладят выпуск водородных автомобилей совместно с КНР, не называются.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ повысит качество Lada Vesta и Granta.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: РИА Новости