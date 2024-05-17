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Названы самые аварийные марки мотоциклов

Страховщики назвали марки мотоциклов, водители которых чаще всего попадают в ДТП

Страховщики перечислили бренды мотоциклов, на которых чаще всего попадают в ДТП. В их число вошли KTM, Kawasaki, Honda, Suzuki и BMW, следует из статистики страховой компании «Согласие» по ОСАГО за 2023 год. Частота ДТП с мотоциклами марки KTM составила 3,2%, это наибольший показатель, подсчитали эксперты. Меньше 2,5% приходится на Kawasaki и Honda. Топ-5 аварийных мотоциклов замыкают Suzuki и BMW с частотой ДТП 2% и меньше.

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Аналитики замечают, что к наиболее рисковым относятся спортивные модели мотоциклов, для которых характерна спортивная посадка и мощный мотор, они очень быстро разгоняются и имеют очень высокую максимальную скорость.

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Страховщики пояснили, что суперспортивные модели застраховать будет дороже, чем другие. Страховые тарифы на модели, предполагающие не очень быструю езду, заметно ниже. Также специалисты отметили, что среднестатистически мотоциклисты реже попадают в ДТП по сравнению с водителями авто, но в случаях происшествий с их участием крайне высока доля катастрофических последствий — как для самих ТС, так и для их водителей.

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Источник: «Российская газета»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
17.05.2024
Фото:АГН «Москва»
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