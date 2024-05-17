Названы самые аварийные марки мотоциклов

Страховщики назвали марки мотоциклов, водители которых чаще всего попадают в ДТП

Страховщики перечислили бренды мотоциклов, на которых чаще всего попадают в ДТП. В их число вошли KTM, Kawasaki, Honda, Suzuki и BMW, следует из статистики страховой компании «Согласие» по ОСАГО за 2023 год. Частота ДТП с мотоциклами марки KTM составила 3,2%, это наибольший показатель, подсчитали эксперты. Меньше 2,5% приходится на Kawasaki и Honda. Топ-5 аварийных мотоциклов замыкают Suzuki и BMW с частотой ДТП 2% и меньше.

Аналитики замечают, что к наиболее рисковым относятся спортивные модели мотоциклов, для которых характерна спортивная посадка и мощный мотор, они очень быстро разгоняются и имеют очень высокую максимальную скорость.

Страховщики пояснили, что суперспортивные модели застраховать будет дороже, чем другие. Страховые тарифы на модели, предполагающие не очень быструю езду, заметно ниже. Также специалисты отметили, что среднестатистически мотоциклисты реже попадают в ДТП по сравнению с водителями авто, но в случаях происшествий с их участием крайне высока доля катастрофических последствий — как для самих ТС, так и для их водителей.

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Источник: «Российская газета»