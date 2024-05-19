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Слабоумие и отвага: подростки угнали Porsche и Maserati и устроили гонки с полицией
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Слабоумие и отвага: подростки угнали Porsche и Maserati и устроили гонки с полицией
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Слабоумие и отвага: подростки угнали Porsche и Maserati и устроили гонки с полицией

Подростки угнали Maserati Grecale и Porsche Macan, но их веселье длилось недолго

Четверо австралийских мальчиков в возрасте от 15 до 16 лет, предположительно, угнали Porsche Macan и Maserati Grecale из дома на Голд-Косте.

Они поехали кататься и при том, что ни у кого не было прав, ухитрились развить скорость на шоссе более 180 км/ч.


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Правоохранителям не потребовалось много времени, чтобы выследить автомобили, учитывая, что мальчишки рассекали по автомагистрали М1 на «чрезвычайно высоких скоростях».

Пытаясь избежать полицейской блокады на выезде с шоссе, Maserati Grecale застрял на разделительной полосе. Это позволило полицейским приблизиться к автомобилю и скрутить лихачей. Степень повреждения итальянского внедорожника остается неясной, скорее всего, все ограничилось несколькими царапинами на днище, поскольку до момента остановки он не участвовал в других авариях.

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Полицейский вертолет продолжал преследовать двух других подозреваемых, которые мчались на Porsche Macan. Полагая, что им удалось избежать ареста, подростки в конце концов остановили внедорожник в переулке. Но через несколько мгновений его окружил рой полицейских машин, перекрывших путь к бегству.

К счастью, приключение четырех малолетних лихачей закончилось без травм. Как сообщает 9News, подросткам предъявлены обвинения по ряду преступлений. Из-за своего юного возраста все четверо предстали перед Детским судом Саутпорта.

Источник: Сarscoops

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За РулемАлексеева Елена
Фото:YouTube
Количество просмотров 1
19.05.2024
Фото:YouTube
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