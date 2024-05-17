Таксисты призывают решить проблему роста цен на перевозки

30-31 мая 2024 года в Екатеринбурге состоится XI конференция «Современное такси»

В сентябре прошлого года вступили в силу новые нормы для такси, направленные на повышение безопасности и легализацию рынка.

Однако, эти изменения принесли ряд проблем, которые отразились на стоимости поездок. В Общественном Совете по развитию такси отмечают, что цены на такси продолжают расти, а автопарк стремительно стареет. Общественники призывают к диалогу между властями и бизнесом.

Перевозчики сталкиваются с трудностями в выживании и сохранении доступности такси. В Общественном Совете предлагают активизировать усилия всех заинтересованных сторон, включая автопроизводителей и государственные органы, для улучшения ситуации в отрасли.

С 30 по 31 мая 2024 года в Екатеринбурге пройдет XI ежегодная конференция «Современное такси», где планируют обсудить проблемы и предложить решения.

Ожидается участие более 700 человек, включая представителей федеральных ведомств, бизнеса, экспертов, служб заказа такси и региональных властей.Основные темы дискуссий будут включать контроль такси в регионах, обновление автопарка, страхование, платформенную занятость и защиту интересов водителей.

Новые правила – новые проблемы

Новые нормы принесли дополнительные проблемы для госорганов и перевозчиков. Продолжается рост стоимости ОСАГО, повышаются цены на новые автомобили, а их качество снижается. Растут расходы на запчасти, из-за чего перевозчики вынуждены дольше использовать старые машины, что увеличивает риск аварий и снижает комфорт.

Во многих регионах не хватает инфраструктуры для предрейсовых осмотров. Разногласия в применении новых правил вызывают недовольство предпринимателей, что приводит к дефициту водителей такси.

Очередные инициативы о дополнительном страховании и локализации автомобилей такси могут привести к росту цен на перевозки и вызывают беспокойство в отрасли.

Это происходит на фоне отсутствия государственной поддержки для таксопарков.

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Источник: релиз форума «Такси»