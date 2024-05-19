На УАЗе появится необычная должность

Ульяновский автозавод пригласил на работу специалиста по мотивации

Довольно оригинальная должность может в скором времени появиться на Ульяновском автозаводе. Источник, обративший внимание на эту вакансию, отмечает, что УАЗу требуются самые разноплановые специалисты, но эта позиция в списке выглядит максимально интересно и необычно.

Заметим, предприятие регулярно публикует списки требующихся специалистов, и на днях обнародовал новый. Одним из его пунктов значится: специалист (по мотивации).

Никаких дополнительных расшифровок того, чем именно будет заниматься этот работник, в материалах пресс-службы не содержится. Но одно из предположений кажется вполне очевидным: новый специалист УАЗа будет заниматься... мотивированием его сотрудников.

Определенно, стоит счесть это шагом в правильном направлении. Работа по взращиванию корпоративной гордости ведется в любой уважающей себя компании. В случае УАЗа стоило бы задуматься над организацией отдела или даже департамента данной направленности.

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Источник: УАЗ, Русский автомобиль