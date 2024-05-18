«V12 — это естественно»: Ferrari объяснила отказ от турбонаддува в своих автомобилях

Джанмария Фульгенци: Новый двигатель Ferrari V12 не получит турбонаддув

Руководитель отдела развития продукции Ferrari, Джанмария Фульгенци, раскрыл секрет нового безнаддувного двигателя V12. Несмотря на тенденцию к установке турбокомпрессоров, Ferrari сохранила верность атмосферному двигателю по ряду причин.

В новой модели 12Cilindri, преемнике GT 812, установлен двигатель V12 без турбонаддува. 6,5-литровый монстр развивает мощность 830 л. с., обеспечивая разгон до 100 км/ч за 2,9 секунды и до 200 км/ч за 7,9 секунды.

Ferrari 12Cilindri

Ferrari приложила значительные усилия для соответствия двигателя нормам выбросов Euro6e без ущерба для производительности. Новый 12Cilindri стал одним из немногих безнаддувных V12, отвечающих этим строгим требованиям.

По сравнению с двигателем 812 Competizione, V12 12Cilindri отличается наличием системы «адаптивного формирования крутящего момента». Она позволяет изменять кривую крутящего момента на третьей и четвертой передачах, обеспечивая еще более впечатляющую динамику.

Мощность двигателя передается на задние колеса через 8-ступенчатую коробку передач с двойным сцеплением. Это обеспечивает молниеносное переключение передач и оптимальное распределение мощности для достижения максимальной производительности.

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Источник: Motor1