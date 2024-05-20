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БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
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Эти проблемы часто возникают с контрактными моторами

Автоэксперт Шпикалов назвал три недостатка контрактных двигателей

Для многих российских автовладельцев покупка контрактного двигателя оказывается сопряжена со сложностями, сообщил директор по сервису и запчастям АГ «Авилон» Алексей Шпикалов.

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Он пояснил, что некоторые поставщики услуг по замене двигателей могут манипулировать пробегом или состоянием мотора, чтобы повысить его привлекательность. Из-за этого двигатель с повреждениями и дефектами может серьезно навредить состоянию автомобиля, рассказал специалист.

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Также он отметил, что зачастую гарантии на контрактные двигатели не выдают, и любой ремонт в дальнейшем будет платным. Также можно выясниться, что контрактный мотор несовместим с машиной покупателя.

Если все же сохранилось желание купить такой двигатель, то его нужно приобретать только у проверенных продавцов и устанавливать в надежных сервисах.

Ранее «За рулем» сообщал, какие автомобили чаще всего угоняют в России.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Российская газета»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
20.05.2024
Фото:Depositphotos
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