Эти проблемы часто возникают с контрактными моторами

Автоэксперт Шпикалов назвал три недостатка контрактных двигателей

Для многих российских автовладельцев покупка контрактного двигателя оказывается сопряжена со сложностями, сообщил директор по сервису и запчастям АГ «Авилон» Алексей Шпикалов.

Он пояснил, что некоторые поставщики услуг по замене двигателей могут манипулировать пробегом или состоянием мотора, чтобы повысить его привлекательность. Из-за этого двигатель с повреждениями и дефектами может серьезно навредить состоянию автомобиля, рассказал специалист.

Также он отметил, что зачастую гарантии на контрактные двигатели не выдают, и любой ремонт в дальнейшем будет платным. Также можно выясниться, что контрактный мотор несовместим с машиной покупателя.

Если все же сохранилось желание купить такой двигатель, то его нужно приобретать только у проверенных продавцов и устанавливать в надежных сервисах.

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Источник: «Российская газета»