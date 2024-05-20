Эти проблемы часто возникают с контрактными моторами
Для многих российских автовладельцев покупка контрактного двигателя оказывается сопряжена со сложностями, сообщил директор по сервису и запчастям АГ «Авилон» Алексей Шпикалов.
Он пояснил, что некоторые поставщики услуг по замене двигателей могут манипулировать пробегом или состоянием мотора, чтобы повысить его привлекательность. Из-за этого двигатель с повреждениями и дефектами может серьезно навредить состоянию автомобиля, рассказал специалист.
Также он отметил, что зачастую гарантии на контрактные двигатели не выдают, и любой ремонт в дальнейшем будет платным. Также можно выясниться, что контрактный мотор несовместим с машиной покупателя.
Если все же сохранилось желание купить такой двигатель, то его нужно приобретать только у проверенных продавцов и устанавливать в надежных сервисах.
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Источник: «Российская газета»