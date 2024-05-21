Проверенный кросс-универсал с турбомотором и полным приводом за 2 млн рублей
Кроссоверы продолжают наращивать свою долю на рынке, поэтому многие легковые автомобили получают кросс-версии.
Эксперт «За рулем» Александр Виноградов рассказал, как выбрать четыре практичных модели с высоким клиренсом, включая Skoda Octavia Scout.
В отличие от лифтбеков, продававшиеся в России универсалы собирались в Чехии. За два миллиона рублей можно найти машину 2016-2017 годов выпуска.
Мнение специалиста
Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:
– Выбора двигателя и коробки нет – только турбомотор 1.8 (180 л.с.) в сочетании с роботом DSG. Двигатель ЕА888 в целом надежен. Он уже не страдает повышенным расходом масла, как двигатели предыдущего поколения. Хотя цепь ГРМ все равно не отличается высоким ресурсом и редко выхаживает больше 220-240 тысяч км.
Коробка передач DSG давно избавилась от своих детских болячек. Но все же стоит проверить, нет ли толчков при переключениях. Особенно на малых скоростях – надежность мехатроника по-прежнему не стопроцентная.
В системе полного привода используется муфта Haldex пятого поколения. И в ней надо каждые 60 тысяч км менять рабочую жидкость.
Одной из самых сильных сторон любой Шкоды остается салон – практичный и очень вместительный. Качество лакокрасочного покрытия Октавии очень высокое, коррозии ждать не стоит даже в местах скола краски.
Есть еще 3 достойных варианта «почти кроссоверов за 2 млн рублей», о них можно прочитать тут.
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Отзывы о Skoda Octavia (9)
1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.
нет
Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.