Проверенный кросс-универсал с турбомотором и полным приводом за 2 млн рублей

Эксперт «За рулем» описал преимущества универсала Skoda Octavia Scout с пробегом

Кроссоверы продолжают наращивать свою долю на рынке, поэтому многие легковые автомобили получают кросс-версии.

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов рассказал, как выбрать четыре практичных модели с высоким клиренсом, включая Skoda Octavia Scout.

В отличие от лифтбеков, продававшиеся в России универсалы собирались в Чехии. За два миллиона рублей можно найти машину 2016-2017 годов выпуска.

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Выбора двигателя и коробки нет – только турбомотор 1.8 (180 л.с.) в сочетании с роботом DSG. Двигатель ЕА888 в целом надежен. Он уже не страдает повышенным расходом масла, как двигатели предыдущего поколения. Хотя цепь ГРМ все равно не отличается высоким ресурсом и редко выхаживает больше 220-240 тысяч км.

Коробка передач DSG давно избавилась от своих детских болячек. Но все же стоит проверить, нет ли толчков при переключениях. Особенно на малых скоростях – надежность мехатроника по-прежнему не стопроцентная.

В системе полного привода используется муфта Haldex пятого поколения. И в ней надо каждые 60 тысяч км менять рабочую жидкость.

Одной из самых сильных сторон любой Шкоды остается салон – практичный и очень вместительный. Качество лакокрасочного покрытия Октавии очень высокое, коррозии ждать не стоит даже в местах скола краски.

Есть еще 3 достойных варианта «почти кроссоверов за 2 млн рублей», о них можно прочитать тут.