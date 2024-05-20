#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Женщина погубила в аварии девятилетнюю дочь: возбуждено уголовное дело
20 мая
Женщина погубила в аварии девятилетнюю дочь: возбуждено уголовное дело
Под Энгельсом на женщину завели дело после ДТП,...
Женщину с младенцем госпитализировали после аварии с большегрузом под Братском
20 мая
Женщину с младенцем госпитализировали после аварии с большегрузом под Братском
10-месячный младенец и его мать пострадали в...
Вооруженные грабители обстреляли возвращавшихся с матча футболистов
20 мая
Вооруженные грабители обстреляли возвращавшихся с матча футболистов
Автоугонщики обстреляли машины трех футболистов...

В России появится спортивная версия кроссовера Voyah Free

Начался прием заказов на гибридную версию кроссовера Voyah Free EVR Sport Edition

Спортивный дизайн кроссовера подчеркивают черная глянцевая решетка радиатора, ярко выраженные выштамповки нижней части бампера и стильный задний спойлер.

Новые двадцатидюймовые черные колесные диски Voyah Free EVR Sport Edition также усиливают спортивный облик. Кузов представлен в пяти цветах "металлик": небесно-голубом, черном, зеленом, белом и бронзовым.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Интерьер обновлен: селектор переключения режимов перенесен на рулевую колонку, добавлены площадки для зарядки телефонов. Для пассажиров задних сидений предусмотрен мультифункциональный дисплей. Опционально доступна панорамная крыша с регулируемым затемнением. Дополняют салон аудиосистема премиум-класса и атмосферная подсветка с 64 цветами.

В автомобиле более 50 премиум-функций и 20 электронных ассистентов, таких как адаптивный круиз-контроль, системы автоматической парковки и кругового обзора.

Гибридный кроссовер оснащен двумя электродвигателями с мощностью 490 л.с. и крутящим моментом 720 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 4,8 секунды, максимальная скорость — 200 км/ч.

Суммарный запас хода электрокроссовера увеличился до впечатляющих 1000 км по циклу WLTP. Батарея емкостью 39,2 кВт*ч поддерживает зарядку мощностью 11 кВт, с временем быстрой зарядки 40 минут.

Продажи этих хитовых автомобилей выросли в 12 раз в России

Пневматическая подвеска гибридного SUV Voyah Free Sport Edition автоматически регулирует дорожный просвет в зависимости от скорости и условий движения.

Диапазон регулировки подвески составляет 100 мм, что является одним из лучших показателей на сегодняшний день.

Стоимость автомобиля пока не объявлена. На официально ввезенные электромобили Voyah действует гарантия 5 лет (или 100 000 километров).

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Voyah

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 3
20.05.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Voyah Free

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв