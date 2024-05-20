В России появится спортивная версия кроссовера Voyah Free

Начался прием заказов на гибридную версию кроссовера Voyah Free EVR Sport Edition

Спортивный дизайн кроссовера подчеркивают черная глянцевая решетка радиатора, ярко выраженные выштамповки нижней части бампера и стильный задний спойлер.

Новые двадцатидюймовые черные колесные диски Voyah Free EVR Sport Edition также усиливают спортивный облик. Кузов представлен в пяти цветах "металлик": небесно-голубом, черном, зеленом, белом и бронзовым.

Интерьер обновлен: селектор переключения режимов перенесен на рулевую колонку, добавлены площадки для зарядки телефонов. Для пассажиров задних сидений предусмотрен мультифункциональный дисплей. Опционально доступна панорамная крыша с регулируемым затемнением. Дополняют салон аудиосистема премиум-класса и атмосферная подсветка с 64 цветами.

В автомобиле более 50 премиум-функций и 20 электронных ассистентов, таких как адаптивный круиз-контроль, системы автоматической парковки и кругового обзора.

Гибридный кроссовер оснащен двумя электродвигателями с мощностью 490 л.с. и крутящим моментом 720 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 4,8 секунды, максимальная скорость — 200 км/ч.

Суммарный запас хода электрокроссовера увеличился до впечатляющих 1000 км по циклу WLTP. Батарея емкостью 39,2 кВт*ч поддерживает зарядку мощностью 11 кВт, с временем быстрой зарядки 40 минут.

Пневматическая подвеска гибридного SUV Voyah Free Sport Edition автоматически регулирует дорожный просвет в зависимости от скорости и условий движения.

Диапазон регулировки подвески составляет 100 мм, что является одним из лучших показателей на сегодняшний день.

Стоимость автомобиля пока не объявлена. На официально ввезенные электромобили Voyah действует гарантия 5 лет (или 100 000 километров).

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Voyah