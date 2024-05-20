Об этом не знают многие водители — названы последствия при установке нештатного АКБ

Эксперт объяснил, чем чревата для автомобиля установка нештатного аккумулятора

Применение в автомобиле нештатного аккумулятора (АКБ) может нанести существенный вред всей бортовой электронике и даже двигателю транспортного средства. Об этом «Известиям» рассказал продакт-менеджер компании ENERGON Дмитрий Николаевич.

«Одна из самых распространенных проблем, возникающих при установке – неправильное подключение плюса и минуса. Подобная ошибка может привести к выходу из строя предохранителей системы управления двигателя, генератора и силового провода, идущего на стартер. В зависимости от марки, ремонт машины после такого повреждения может стоить сотни тысяч рублей», – предупреждает собеседник издания.

Кроме того, возможен обрыв внутренней цепи аккумулятора, к которому приводит некачественная контактная сварка. А при обрыве цепи в ходе движения автомобиля последствия могут быть фатальными – будет повреждена вся бортовая электроника или двигатель, констатирует Николаевич.

«Неправильно установленный аккумулятор может привести к утечке кислоты, что представляет опасность для здоровья человека и окружающей среды. Утечка электролита может возникать по нескольким причинам. Одна из них – повреждение корпуса АКБ», — объяснил эксперт .

По словам Николаевича, другой причиной может быть заводской брак аккумулятора, или повреждения из-за большой вибрации при некачественной установке АКБ. Кроме того, при кипении аккумулятора возможная утечка электролита при исправной работе генератора связана с сульфатацией пластин АКБ, подчеркивает эксперт.

Поэтому использование таких батарей чревато не только для машины, но и для автовладельца, потому что пары серной кислоты (электролита) могут спровоцировать отравление, кровотечения ЖКТ, спазмы легких асфиксию, сама кислота вызывает ожог кожи. А ущерб от вытекания раствора серной кислоты или взрыва аккумуляторной батареи может оказаться непоправимым, подытожил Николаевич.

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Источник: Известия