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Tank 700
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Раскрыты сроки появления в России большого Tank
Продажи китайского внедорожника Tank 700...

Раскрыты сроки появления в России большого Tank

Продажи китайского внедорожника Tank 700 начнутся в России в октябре 2024 года

Китайский внедорожник Tank 700 начнут продавать в России в середине осени текущего года, информируют «Китайские автомобили» со ссылкой на источник, знакомый с планами компании.

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По данным источника, процесс получения одобрения типа транспортного средства (ОТТС), позволяющего начать официальные продажи новинки в РФ, будет окончен к концу лета. После завершения сертификации на эти автомобили можно будет оформлять электронные паспорта транспортного средства. Начало продаж Tank 700 в России планируется на октябрь 2024 года.

Tank 700
Tank 700

Почти кроссоверы за 2 млн — 4 достойных варианта

Tank 700 – это рамный внедорожник длиной 5090 мм при колесной базе 3000 мм, клиренс равен 245 мм. Автомобиль пятиместный. В России для модели будут доступны две силовые установки: бензиновый двигатель и гибрид. На родине Tank 700 предлагается в двух комплектациях. С каким оснащением его привезут в РФ, пока не известно.

Tank 700
Tank 700

Ранее «За рулем» сообщал, что популярнейший китайский бренд представил новый кроссовер по цене Lada Vesta.

Источник: «Китайские автомобили»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Tank
21.05.2024
Фото:Tank
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