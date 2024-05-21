Этот полноприводный кроссовер подешевел на 700 тыс. рублей и получил 2 комплектации
Линейка кроссовера Chery Tiggo 8 Pro Max обновилась, в ее гамме теперь новые, более доступные комплектации. А кроме версий Dreamline AWD и Ultimate AWD с полным приводом, автомобиль доступен еще в двух модификациях.
А самое приятное – это цена Tiggo 8 Pro Max, которая в комплектации Elite FWD стартует от 3,2 млн рублей, то есть кроссовер подешевел сразу на 700 тыс рублей. Если воспользоваться маркетинговыми предложениями Chery, стоимость может составить 2,85 млн рублей.
Под капотом стоит бензиновый двигатель объемом 1,6 л и мощностью 186 л. с., он сочетается с «роботом», привод – передний. Начальная модификация Elite FWD оснащена 18-дюймовыми легкосплавными дисками, полностью светодиодной оптикой и салоном, отделанным экокожей. Есть зимний пакет, система кругового обзора с проекцией вида под автомобилем, шесть подушек безопасности, электрорегулировка передних сидений, атмосферная подсветка, двухзонный климат-контроль, система бесключевого доступа, аудиосистема с восемью динамиками.
Вторая из «бюджетных» модификаций Chery Tiggo 8 Pro Max является аналогом полноприводной версии Dreamline AWD. В списке оснащения: передние противотуманные фары, система мониторинга слепых зон (BSD), вентиляция передних сидений, электропривод складывания зеркал, беспроводная зарядка для смартфона, голосовое управление и навигация, а также передние пороги с подсветкой.
Ранее кроссовер Tiggo 8 Pro Max продавался в двух комплектациях – Dreamline AWD и Ultimate AWD с полным приводом. В настоящее время их цена на рынке 3,9 млн рублей и 4,15 млн рублей соответственно. Под капотом у них турбомотор объемом 2,0 л мощностью 197 л. с., он работает с семиступенчатой роботизированной коробкой передач, привод – полный.
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Источник: китайские-автомобили.рф