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Этот полноприводный кроссовер подешевел на 700 тыс. рублей и получил 2 комплектации

В России цена на кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max снизилась на 700 тысяч рублей

Линейка кроссовера Chery Tiggo 8 Pro Max обновилась, в ее гамме теперь новые, более доступные комплектации. А кроме версий Dreamline AWD и Ultimate AWD с полным приводом, автомобиль доступен еще в двух модификациях.

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А самое приятное – это цена Tiggo 8 Pro Max, которая в комплектации Elite FWD стартует от 3,2 млн рублей, то есть кроссовер подешевел сразу на 700 тыс рублей. Если воспользоваться маркетинговыми предложениями Chery, стоимость может составить 2,85 млн рублей.

Chery Tiggo 8 Pro Max
Chery Tiggo 8 Pro Max

Почти кроссоверы за 2 млн — 4 достойных варианта

Под капотом стоит бензиновый двигатель объемом 1,6 л и мощностью 186 л. с., он сочетается с «роботом», привод – передний. Начальная модификация Elite FWD оснащена 18-дюймовыми легкосплавными дисками, полностью светодиодной оптикой и салоном, отделанным экокожей. Есть зимний пакет, система кругового обзора с проекцией вида под автомобилем, шесть подушек безопасности, электрорегулировка передних сидений, атмосферная подсветка, двухзонный климат-контроль, система бесключевого доступа, аудиосистема с восемью динамиками.

Вторая из «бюджетных» модификаций Chery Tiggo 8 Pro Max является аналогом полноприводной версии Dreamline AWD. В списке оснащения: передние противотуманные фары, система мониторинга слепых зон (BSD), вентиляция передних сидений, электропривод складывания зеркал, беспроводная зарядка для смартфона, голосовое управление и навигация, а также передние пороги с подсветкой.

Chery Tiggo 8 Pro Max
Chery Tiggo 8 Pro Max

Ранее кроссовер Tiggo 8 Pro Max продавался в двух комплектациях – Dreamline AWD и Ultimate AWD с полным приводом. В настоящее время их цена на рынке 3,9 млн рублей и 4,15 млн рублей соответственно. Под капотом у них турбомотор объемом 2,0 л мощностью 197 л. с., он работает с семиступенчатой роботизированной коробкой передач, привод – полный.

Источник: китайские-автомобили.рф

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Chery
21.05.2024
Фото:Chery
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