Цена на этот популярный китайский кроссовер изменилась в России за год

FAW Bestune T99 подорожал на 123 тыс. рублей за год

Кроссовер FAW Bestune T99, продажи которого в России стартовали год назад, подорожал на 123 тыс. руб. Сейчас автомобиль в начальной комплектации Exclusive стоит 3 073 000 руб. Автомобиль в версии Luxury стоит 3 163 000 руб., согласно прайс-листу на сайте производителя.

FAW Bestune T99

В июне 2023 года, когда были открыты продажи седана, автомобиль был доступен в тех же комплектациях. Их стоимость составляла 2 950 000 и 3 040 000 руб. соответственно. Все версии кроссовера подорожали на 123 тыс. руб.

Интерьер FAW Bestune T99

Габариты FAW Bestune T99: 4800/1915/1685 мм при колесной базе 2870 мм.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярнейший китайский бренд представил новый кроссовер по цене Lada Vesta.

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Источник: Autonews.ru