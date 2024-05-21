#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Стало известно, какую модель Volga начнут выпускать первой
21 мая
Стало известно, какую модель Volga начнут выпускать первой
Первой запущенной в производство моделью Volga...
Еще один кроссовер попал под масштабную отзывную кампанию — называем причину
21 мая
Еще один кроссовер попал под масштабную отзывную кампанию — называем причину
Changan анонсировал отзыв более 200 тысяч...
Интерьер FAW Bestune T99
21 мая
Цена на этот популярный китайский кроссовер изменилась в России за год
FAW Bestune T99 подорожал на 123 тыс. рублей за...

Цена на этот популярный китайский кроссовер изменилась в России за год

FAW Bestune T99 подорожал на 123 тыс. рублей за год

Кроссовер FAW Bestune T99, продажи которого в России стартовали год назад, подорожал на 123 тыс. руб. Сейчас автомобиль в начальной комплектации Exclusive стоит 3 073 000 руб. Автомобиль в версии Luxury стоит 3 163 000 руб., согласно прайс-листу на сайте производителя.

FAW Bestune T99
FAW Bestune T99

В июне 2023 года, когда были открыты продажи седана, автомобиль был доступен в тех же комплектациях. Их стоимость составляла 2 950 000 и 3 040 000 руб. соответственно. Все версии кроссовера подорожали на 123 тыс. руб.

Интерьер FAW Bestune T99
Интерьер FAW Bestune T99
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Почти кроссоверы за 2 млн — 4 достойных варианта

Габариты FAW Bestune T99: 4800/1915/1685 мм при колесной базе 2870 мм.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярнейший китайский бренд представил новый кроссовер по цене Lada Vesta.

Источник: Autonews.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:FAW
21.05.2024
Фото:FAW
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о FAW Bestune T99

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв