Стало известно, какую модель Volga начнут выпускать первой

Первой запущенной в производство моделью Volga станет седан C40

Седан C40 будет первой моделью марки Volga, которую начнут выпускать на заводе в Нижнем Новгороде в этом году, сообщили в пресс-службе бренда.

Презентация автомобилей Volga прошла 21 мая 2024 года в Нижнем Новгороде на выставке «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024). На мероприятии была представлена новая линейка автомобилей Volga, которые будут производить под этим брендом.

Автомобили Volga

Вся линейка автомобилей будет представлена в трех классах: Volga С40 – седан класса D, Volga К30 – кроссовер класса С, Volga К40 – кроссовер класса D. Все автомобили будут оснащаться бензиновым мотором мощностью 188 л. с. и семиступенчатой АКП. Производство автомобилей планируют запустить уже в текущем году.

VOLGA K30

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Источник: ТАСС