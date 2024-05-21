Названо условие, при котором россияне будут покупать возрожденную Волгу

Автоэксперт Васильев: цена новой Volga должна быть в диапазоне 2-2,5 млн рублей

Интересу потребителя к возрожденному бренду Volga может способствовать оптимальная цена, которая должна находиться в диапазоне от 2 до 2,5 млн рублей. Таким мнением в беседе с изданием «Российская газета» поделился автоэксперт Евгений Васильев.

Он считает, что чем больше брендов и моделей будет появляться на российском рынке, тем острее будет конкуренция между производителями и в части технологий, и в части финансов. Избыток предложения играет на руку потребителю, убежден Васильев.

«Однако здесь есть нюанс. С учетом того, что уже в 2025 году планируется перейти на производство этих авто по технологии полного цикла, речь идет о серьезных капиталовложениях. Вернуть их быстро вряд ли получится.

Впрочем, если не пытаться сразу вернуть все деньги, а все-таки побороться с конкурентами, то стоимость новых машин должна находиться в диапазоне от 2 до 2,5 млн рублей», – предполагает собеседник издания.

Васильев напоминает, что «Волга» в каком-то смысле является символом эпохи и даже национальным достоянием. Поэтому он считает положительным тот факт, что автомобиль отечественной марки возрожден.

Напомним, сегодня в Нижнем Новгороде презентовали линейку возрожденных машин Volga. Модельный ряд бренда включает три варианта: седан D-класса Volga С40, кроссовер C-класса Volga K30 и кроссовер D-класса Volga K40. По этой ссылке можно принять участие в опросе и оставить свое мнение о новинке.

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Источник: Российская газета