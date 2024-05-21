#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Команда Black Thorn, прототип Norma M20
21 мая
Гонки на выносливость в Москве – вот как это было!
Команда Black Thorn на прототипе Norma M20...
Интерьер GAC GS3
21 мая
В Китае этот кроссовер продается за 1,1 млн, а сколько он будет стоить в России?
Источник в GAC назвал дату премьеры в России...
Volga K40
21 мая
Названо условие, при котором россияне будут покупать возрожденную Волгу
Автоэксперт Васильев: цена новой Volga должна...

Названо условие, при котором россияне будут покупать возрожденную Волгу

Автоэксперт Васильев: цена новой Volga должна быть в диапазоне 2-2,5 млн рублей

Интересу потребителя к возрожденному бренду Volga может способствовать оптимальная цена, которая должна находиться в диапазоне от 2 до 2,5 млн рублей. Таким мнением в беседе с изданием «Российская газета» поделился автоэксперт Евгений Васильев.

Он считает, что чем больше брендов и моделей будет появляться на российском рынке, тем острее будет конкуренция между производителями и в части технологий, и в части финансов. Избыток предложения играет на руку потребителю, убежден Васильев.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ
«Однако здесь есть нюанс. С учетом того, что уже в 2025 году планируется перейти на производство этих авто по технологии полного цикла, речь идет о серьезных капиталовложениях. Вернуть их быстро вряд ли получится.
Впрочем, если не пытаться сразу вернуть все деньги, а все-таки побороться с конкурентами, то стоимость новых машин должна находиться в диапазоне от 2 до 2,5 млн рублей», – предполагает собеседник издания.

Почти кроссоверы за 2 млн — 4 достойных варианта

Васильев напоминает, что «Волга» в каком-то смысле является символом эпохи и даже национальным достоянием. Поэтому он считает положительным тот факт, что автомобиль отечественной марки возрожден.

Напомним, сегодня в Нижнем Новгороде презентовали линейку возрожденных машин Volga. Модельный ряд бренда включает три варианта: седан D-класса Volga С40, кроссовер C-класса Volga K30 и кроссовер D-класса Volga K40. По этой ссылке можно принять участие в опросе и оставить свое мнение о новинке.

Источник: Российская газета

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:ГАЗ
Количество просмотров 2
21.05.2024
Фото:ГАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0