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Эти автомобили сложнее всего застраховать по каско в России

Inssmart назвал 12 машин, которые труднее всего застраховать по каско в России

Онлайн-сервис страхования Inssmart перечислил машины, которые в России сложнее всего застраховать по каско. Так, по статистике, владельцам Mercedes-Benz E-Class 2018 г. в., Toyota Land Cruiser 300 2023 г. в. и BMW Х5 2018 г. в. отказывают в страховании по каско чаще всего.

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Еще такой страховой полис обычно проблематично купить для Mercedes-Benz E-Class 2019 г.в., Mercedes-Benz GLC 2018 г.в., Lexus RX 2019 г.в., Geely Monjaro 2023 г. в., Hyundai Solaris 2021 г. в., Lada Granta 2023 г. в., Haval Jolion 2023 г. в., Geely Coolray 2023 г. в., Exeed VX 2022 г. в., Chery Tiggo 7 Pro 2022 года и Haval Jolion 2022 г. в.

Еще два китайских кроссовера нашей сборки: как едут? Сколько стоят? Какой круче?

Эксперты объясняют сложность покупки каско для указанных машин несколькими обстоятельствами:

  • популярность в такси;
  • сложность ремонта из-за проблем с деталями для моделей 2018-2020 г. в.;
  • высокая угоняемость из-за популярности модели или отсутствия в продаже запчастей для нее.

Глава Inssmart Артур Коломиец отметил, что понять страховщиков, которые защищают автомобили от ДТП и угона, можно. Но бывает, что проблема находится в самом страхователе и предназначении автомобиля, именно поэтому так высока доля отказов для моделей, популярных у водителей такси, пояснил он.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый недорогой «японец» с надежным мотором.

Источник: Автоновости дня

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Семен Лиходеев/ТАСС
22.05.2024
Фото:Семен Лиходеев/ТАСС
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