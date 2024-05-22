В России снова изменилась ситуация с ценами на бензин: разбираемся в причинах

В России на 2% выросла цена на бензин АИ-92 после приостановки запрета на экспорт

Стоимость бензина марки «Регуляр-92» на торгах выросла почти на 2%, цена топлива изменилась после отмены Правительством РФ ограничений на экспорт бензина. Показатели роста зафиксированы накануне на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

Отмечается, что стоимость бензина АИ-92 подросла на 1,86% и составила 49,195 тыс. рублей за тонну. Цена бензина АИ-95 увеличилась на 0,4%, до 56,768 тыс. рублей за тонну. Стоимость летнего дизеля выросла незначительно – на 0,9% (61,898 тыс. рублей за тонну), а топливо для реактивных двигателей (авиакеросин), наоборот, подешевел на 0,5%, до 79,269 тыс. рублей. Что касается топочного мазута, то его цена тоже выросла – на 0,22% (28,132 тыс. рублей за тонну).

Цены на сжиженные углеводородные газы (СУГ) выросли на 1,43% – до 13,586 тыс. рублей за одну тонну. На Урале и в Сибири – там находятся основные производители СУГ, цена топлива поднялась на 5,9%, до 10,083 тыс. рублей за тонну.

Напомним, 20 мая 2024 года Правительством РФ было принято решение о временном снятии запрета на экспорт бензина для производителей топлива. Ограничения планировались до 30 июня текущего года, но ограничения будут сохраняться с 1 июля по 31 августа. В Минэнерго подчеркнули, что в зависимости от ситуации приостановку запрета могут продлить.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: tass.ru