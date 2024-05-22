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Теряют бдительность: водители с каким стажем чаще всего попадают в аварии
Страховщики: водители со стажем 2-3 года чаще...

Теряют бдительность: водители с каким стажем чаще всего попадают в аварии

Страховщики: водители со стажем 2-3 года чаще других попадают в ДТП

Аналитики страховой компании «Согласие» изучили статистику по ОСАГО за 2023 год и установили, с каким стажем водители чаще всего попадают в ДТП. Так, аварийность у автомобилистов увеличивается на 2-й и 3-й год вождения. Частота ДТП у начинающих водителей составляет 4%, она растет ко второму и третьему году до 4,4%, уточнила руководитель направления отдела аналитики ОСАГО компании Анастасия Арбузова.

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То есть, распространенное мнение о том, что водители наиболее часто попадают в ДТП через несколько лет после начала вождения, так как начинают чувствовать себя за рулем более уверенно и теряют бдительность, подтвердилось статистикой лишь в отношении автомобилистов.

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При этом уточняется, что уровень аварийности у мотоциклистов падает более чем вдвое уже по истечении одного года вождения, а позднее, при стаже два года, снижается до 1,3%.

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Источник: «Российская газета»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
22.05.2024
Фото:АГН «Москва»
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