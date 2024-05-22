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Под Татищевом столкнулись Ford и УАЗ: есть погибшие и раненые

В Саратовской области в аварии погиб человек, еще семеро пострадали

22 мая в 12:22 в службу «112» поступило сообщение о том, что в Татищевском районе у села Карякино столкнулись автомобили Ford и УАЗ.

В аварии один человек погиб и семеро пострадали, проинформировал начальник Управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Саратовского региона Юрий Юрин.

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Реанимационной службой Саратовской области госпитализирована женщина. Медики Центра медицины катастроф и скорой помощи госпитализировали остальных пострадавших, рассказал начальник Службы спасения региона Никита Зрада.

На месте аварии работают экстренные службы.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый недорогой «японец» с надежным мотором.

Источник: Telegram-канал начальника управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Саратовского региона Юрия Юрина

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Правительство Саратовской области | t.me / u_yurin
Количество просмотров 1
22.05.2024
Фото:Правительство Саратовской области | t.me / u_yurin
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