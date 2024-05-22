Под Татищевом столкнулись Ford и УАЗ: есть погибшие и раненые

В Саратовской области в аварии погиб человек, еще семеро пострадали

22 мая в 12:22 в службу «112» поступило сообщение о том, что в Татищевском районе у села Карякино столкнулись автомобили Ford и УАЗ.

В аварии один человек погиб и семеро пострадали, проинформировал начальник Управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Саратовского региона Юрий Юрин.

Реанимационной службой Саратовской области госпитализирована женщина. Медики Центра медицины катастроф и скорой помощи госпитализировали остальных пострадавших, рассказал начальник Службы спасения региона Никита Зрада.

На месте аварии работают экстренные службы.

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Источник: Telegram-канал начальника управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Саратовского региона Юрия Юрина