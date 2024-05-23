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Глава Минпромторга оценил состояние российского автопрома

Глава Минпромторга Антон Алиханов назвал задачи российского автопрома

В беседе с Телеграм-каналом Shot глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал, как Россия будет добиваться того, чтобы её машины смогли достойно конкурировать с китайскими автомобилями.

Автопромышленность сейчас в сложном положении из-за несоблюдения обязательств со стороны бывших западных партнеров, которые покинули наш рынок.

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Антон Алиханов, глава Минпромторга:

– Важно опираться на свою промышленность, собственную базу и, особенно, возрождать субпоставщиков, производителей расходных материалов, тех, кого уберизация платформ сильно повыбивала с рынка.

Сейчас вся автопромышленность в достаточно сложном положении, но дорога, как выйти на трек развития, нам, в принципе, понятна, будем ею двигаться.

Новая Волга все-таки будет: седан и два кроссовера

Одной из важных задач, стоящих сейчас перед российским автопромом, является переход на отечественное программное обеспечение. На данный момент проникновение отечественных IT-решений в наш автопром не превышает 38%, сообщил недавно глава КАМАЗа Сергей Когогин.

Среди основных причин недостаточного замещения импортных систем аналогами он назвал невысокую степень готовности отечественных программных продуктов.

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Источник: Shot/Telegram

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Depositphotos и Wikimedia
Количество просмотров 2
23.05.2024
Фото:Depositphotos и Wikimedia
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