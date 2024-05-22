Это гонки или ралли? Скорость перехода на отечественное ПО приравняли к автомобильной

Мишустин на встрече с бизнесом обсудил скорость перехода на отечественное ПО

Россия достигла примерно 50%-ного уровня импортозамещения по основным программным продуктам, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании конференции «Цифровая индустрия промышленной России-2024» (ЦИПР) в Нижнем Новогороде.

Лидируют тут нефтегазовая отрасль, химпром, металлургия и энергетика. В числе отстающих премьер назвал автомобилестроение и в целом - машиностроение. Речь шла о переходе на программные сервисы «1С» взамен немецкой системы управления бизнес-процессами SAP.

Это подтвердил гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин, отметив, что причина задержки — сложность процессов в крупной компании.

Что касается всей отрасли, то Когогин отметил, что проникновение отечественных IT-решений в российском автопроме не превышает 38%.

Замещение зарубежных информационных систем в автопроме аналогами упирается в недостаточно высокую степень готовности отечественных программных продуктов. А отрасль очень конкурентная, и Россия не может уступать восточным партнерам по скорости и качеству этих решений.

Хотя есть и положительный пример: так, «Москвич» на бывшей площадке французского концерна Renault был запущен на ландшафте ERP от компании «1С» с бюджетом в 200 млн рублей. Но тогда просто не было выбора, французы полностью отключили свое ПО.

По поводу перехода российского бизнеса на отечественное ПО на конференции разгорелась любопытная дискуссия. Топ-менеджеры и владельцы компаний наперебой стали оценивать скорость этого перехода, применительно к своим компаниям, по аналогии с автомобильной.

Так, гендиректор Еврохима Олег Ширяев считает, что его компания движется «с максимально возможной скоростью», и это, на его взгляд, ключевое конкурентное преимущество. Тормозят процесс нехватка обученных кадров, доступность и обмен информацией и открытость всех решений.

Председатель ИЦК «Авиастроение» Юрий Слюсарь считает, что скорость его компании «на 10 км ниже разрешённой» во избежание дополнительных рисков. Основной причиной он назвал «инерцию процесса», в том числе культурную.

Андрей Рюмин (гендиректор ПАО «Россети») отметил, что скорость его компании «достаточно приличная», но максимальной он бы ее не назвал. Тормозят процесс кадры и недофинансирование.

Наиболее интересную аналогию привел президент «Норникеля» Владимир Потанин, который полагает, что не всегда важно добиваться максимальной скорости.

«Знаете, в автомобильном спорте есть гонки, а есть ралли. В гонке нужно ехать с максимальной скоростью, чтобы быстрее всех приехать. А мы участвуем не в гонке, а в ралли, то есть когда нужно проехать определённый участок в заданном ритме и с желаемым результатом. Поэтому мы не скорость мерим, а прохождение реперных точек».

Напомним, ранее Президент поставил задачу, чтобы к 2030 году 80% используемого программного обеспечения в стране было российским.

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Источник: government.ru