Вам урежут выплаты по ОСАГО из-за таких запчастей: юрист все подробно объяснил

Юрист Радько объяснил, как занижают выплаты по ОСАГО из-за подержанных запчастей

Страховые компании намерены вынудить клиентов ремонтировать свои транспортные средства старыми, бывшими в употреблении запчастями, чтобы таким образом снизить суммы выплат компенсаций автовладельцам. Таким мнением с корреспондентом издания «Газета.Ru» поделился адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Он напомнил, что страховщики по закону обязаны выплачивать денежные компенсации клиентам при урегулировании нюансов дорожно-транспортного происшествия в рамках системы ОСАГО. Но под разными предлогами страховые компании стараются максимально занизить сумму. Возможная реформа ОСАГО – один из таких путей, констатировал Радько.

«Выплата будет производиться деньгами, а это позволит страховщику снизить ее размер. Страховщик может посчитать стоимость не новой детали, которую необходимо установить, а некую усредненную стоимость детали с разбитого или изношенного автомобиля с авторазборки», – объяснил юрист.

По словам Радько, в 2023 году на ремонт по ОСАГО направлялось всего 5-6% транспортных средств.

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Источник: Газета.Ru