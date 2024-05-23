Появился новый внедорожник с «волшебным ядерным двигателем» по цене Lada Vesta

Китайская компания BAIC презентовала в Пекине второе поколение внедорожника BJ30

Китайская BAIC представила в Пекине второе поколение внедорожника BJ30. Обновленный BJ30 существенно увеличился в размерах. Длина кузова теперь равна 4730 мм, а ширина – 1910 мм. Автомобиль получил 10,25-дюймовую цифровую приборную панель и 14,6-дюймовый центральный экран информационно-развлекательной системы.

BAIC BJ30

Стандартная модификация оснащена турбомотором 1.5 (188 л. с.), дороже обойдется вариант с гибридной силовой установкой с работающим в режиме генератора ДВС и двумя электрическими двигателями. BAIC назвал такую полноприводную систему Magic Nuclear Drive Advanced (Волшебный ядерный двигатель).

Интерьер BAIC BJ30

Дополнительный задний электромотор обеспечивает мощность 55 кВт с максимальным крутящим моментом 135 Н∙м. Максимальная мощность полноприводного гибрида составляет 409 л. с.

Бензиновые модификации BAIC BJ30 будут оснащаться 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением «мокрого» типа. А в гибридах используется двухступенчатая коробка DHT.

Интерьер BAIC BJ30

Цены на новый BAIC BJ30 стартуют от 99,9 тыс. юаней (около 1,2 млн рублей по текущему курсу).

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Источник: CarNewsChina