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Появился новый внедорожник с «волшебным ядерным двигателем» по цене Lada Vesta

Китайская компания BAIC презентовала в Пекине второе поколение внедорожника BJ30

Китайская BAIC представила в Пекине второе поколение внедорожника BJ30. Обновленный BJ30 существенно увеличился в размерах. Длина кузова теперь равна 4730 мм, а ширина – 1910 мм. Автомобиль получил 10,25-дюймовую цифровую приборную панель и 14,6-дюймовый центральный экран информационно-развлекательной системы.

BAIC BJ30
BAIC BJ30

Стандартная модификация оснащена турбомотором 1.5 (188 л. с.), дороже обойдется вариант с гибридной силовой установкой с работающим в режиме генератора ДВС и двумя электрическими двигателями. BAIC назвал такую полноприводную систему Magic Nuclear Drive Advanced (Волшебный ядерный двигатель).

Интерьер BAIC BJ30
Интерьер BAIC BJ30
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Дополнительный задний электромотор обеспечивает мощность 55 кВт с максимальным крутящим моментом 135 Нм. Максимальная мощность полноприводного гибрида составляет 409 л. с.

Бензиновые модификации BAIC BJ30 будут оснащаться 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением «мокрого» типа. А в гибридах используется двухступенчатая коробка DHT.

Интерьер BAIC BJ30
Интерьер BAIC BJ30

Цены на новый BAIC BJ30 стартуют от 99,9 тыс. юаней (около 1,2 млн рублей по текущему курсу).

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый японский кроссовер, цена которого поражает.

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Источник: CarNewsChina

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Autohome
Количество просмотров 1
23.05.2024
Фото:Autohome
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