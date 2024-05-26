Nissan представил свой новый парфюм в наводящем ужас видео

В парфюме Nissan «Smell My Dust» сочетаются нотки вишни и запах жженой резины

Nissan выпустил аромат на автомобильную тематику под названием «Smell My Dust», в котором сочетаются запахи цветков вишни и жженой резины.

Новый аромат автопроизводителя был выпущен незадолго до первой гонки Формулы E в Шанхае.

Nissan надеется, что сможет привлечь фанатов своим новым нишевым ароматом.

Представили его в захватывающем, но немного жутковатом видео, опубликованном в социальных сетях на странице Nissan Nismo. И похоже, что Nissan действительно планирует производить и продавать этот аромат.

«Новый аромат Nissan Formula E Team сочетает в себе оттенки сакуры, цветка, изображенного на автомобилях, с запахом остатков шин гоночных автомобилей Nissan e-4ORCE 04, создавая удивительную комбинацию», — говорится в заявлении Nissan.

Верхние ноты ветвей вишни и розмарина сочетаются со жженым сахаром и древесными тонами. В результате создан аромат, который воплощает в себе красоту цветущей вишни и азарт гоночной команды, добавили в компании.

СМИ пишут, что аромат был создан парфюмером из Шанхая, который на самом деле использовал крошечные остатки шин Формулы E.

Как и где будут продавать оригинальный тематический продукт, ориентированный на любителей автомобилей и поклонников бренда Nissan, пока не сообщается.

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Видео: YouTube