#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тизер Skodа Elroq
26 мая
Skoda впервые показала свой новейший кроссовер Elroq
Skoda опубликовала первое изображение передней...
Салон Mitsubishi Montero Sport
26 мая
Надежный мотор и рама: в Россию приехали хорошие внедорожники дешевле Prado
В Россию привезли рамные внедорожники...
Интерьер Dongfeng 580
26 мая
Один из самых доступных 7-местных кроссоверов подешевел еще больше: что с ценой
Цена на семиместный кроссовер Dongfeng 580...

Nissan представил свой новый парфюм в наводящем ужас видео

В парфюме Nissan «Smell My Dust» сочетаются нотки вишни и запах жженой резины

Nissan выпустил аромат на автомобильную тематику под названием «Smell My Dust», в котором сочетаются запахи цветков вишни и жженой резины.

Новый аромат автопроизводителя был выпущен незадолго до первой гонки Формулы E в Шанхае.

Nissan надеется, что сможет привлечь фанатов своим новым нишевым ароматом.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Представили его в захватывающем, но немного жутковатом видео, опубликованном в социальных сетях на странице Nissan Nismo. И похоже, что Nissan действительно планирует производить и продавать этот аромат.

«Новый аромат Nissan Formula E Team сочетает в себе оттенки сакуры, цветка, изображенного на автомобилях, с запахом остатков шин гоночных автомобилей Nissan e-4ORCE 04, создавая удивительную комбинацию», — говорится в заявлении Nissan.

Верхние ноты ветвей вишни и розмарина сочетаются со жженым сахаром и древесными тонами. В результате создан аромат, который воплощает в себе красоту цветущей вишни и азарт гоночной команды, добавили в компании.

Туристы рассказали, хватает ли им денег на путешествия

СМИ пишут, что аромат был создан парфюмером из Шанхая, который на самом деле использовал крошечные остатки шин Формулы E.

Как и где будут продавать оригинальный тематический продукт, ориентированный на любителей автомобилей и поклонников бренда Nissan, пока не сообщается.


Видео: YouTube

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Фото:Соцсети
Количество просмотров 3
26.05.2024
Фото:Соцсети
Поделиться:
Оцените материал:
0