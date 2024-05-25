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Пассажир такси пытался провезти на Кубань крупную партию «синтетики»

Полиция Кубани пресекла перевозку из Москвы в Ставрополь 9 кг мефедрона

Стационарный пост ДПС «Успенский» на въезде в Краснодарский край стал на днях местом задержания перевозчика крупной партии синтетического наркотика. Сотрудник ГИБДД остановил машину для обычной проверки документов и обратил внимание на пассажира – он «заметно нервничал», пишет источник. Досмотрели багаж – и в двух спортивных сумках нашли пакеты с кристаллами серо-бежевого цвета.

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«Для дальнейшего разбирательства мужчина был доставлен в органы внутренних дел. Содержимым найденных свертков, согласно проведенному исследованию, оказался мефедрон общей массой около девяти килограммов», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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Полиция установила, что эту крупную партию «синтетики» 32-летний житель Невинномысска вез из Москвы в Ставрополь, где собирался продать ее через закладки. В отношении гражданина возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ и заключили его под стражу.

Источник: МВД Медиа

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