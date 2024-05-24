УАЗ построил «буханку» для нужд военных
УАЗ презентовал «буханку» с салоном-трансформером для нужд СВО
Ульяновский автозавод сделал «буханку» для нужд военных. Теперь к заказу доступен салон-трансформер для этого транспорта. На предприятии уточнили, что в автомобиле устанавливаются кронштейны и ремни, которые позволяют транспортировать четырех раненых военных на носилках.
Салон-трансформер новой «буханки»
Также модель может перевозить военных с вооружением или 800 кг груза.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый японский кроссовер, цена которого поражает.
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Источник: Российская газета
24.05.2024
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