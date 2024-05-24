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УАЗ построил «буханку» для нужд военных

УАЗ презентовал «буханку» с салоном-трансформером для нужд СВО

Ульяновский автозавод сделал «буханку» для нужд военных. Теперь к заказу доступен салон-трансформер для этого транспорта. На предприятии уточнили, что в автомобиле устанавливаются кронштейны и ремни, которые позволяют транспортировать четырех раненых военных на носилках.

Салон-трансформер новой «буханки»
Салон-трансформер новой «буханки»
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Также модель может перевозить военных с вооружением или 800 кг груза.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый японский кроссовер, цена которого поражает.

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Источник: Российская газета

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За РулемУшакова Ирина
Количество просмотров 1
24.05.2024
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