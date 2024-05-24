Эти надежные иномарки с пробегом стоят как Lada Granta с автоматом

Эксперты назвали б/у иномарки в богатой комплектации по цене Lada Granta с АКП

Lada Granta с АКП сейчас пользуется высоким спросом. Это во многом обусловлено доступной ценой седана, которая стартует от 1 228 000 руб. Гранта сейчас является самым доступным двухпедальным автомобилем в РФ. На вторичке за эти деньги можно найти несколько интересных вариантов покупки машин.

В крупной дилерской сети по цене Granta с АКП предлагают японский кроссовер Mitsubishi ASX 2012 г. в. с пробегом более 130 тыс. км. Автомобиль оснащен 2,0-литровым бензиновым двигателем с отдачей 150 л. с. Агрегат работает совместно с вариатором. В числе опций: круиз-контроль, климат-контроль и подогрев передних сидений.

Mitsubishi ASX

В одном из столичных автосалонов за 1 249 000 руб. продают кроссовер Volvo XC60 2013 г. в. с пробегом 135 тыс. км. Это автомобиль с 2,4-литровым дизельным мотором мощностью 163 л.с., привод полный, АКП. Среди опций: климат-контроль, круиз-контроль, парктроники по кругу, датчик дождя и света и другие.

В другом салоне предлагают доступный кроссовер Audi Q5 2012 г. в. с пробегом 167 500 км. Он оснащен 2,0-литровым дизельным агрегатом с отдачей 170 л.с., роботизированной коробкой передач и системой полного привода. Машина в отличном состоянии, ее цена – 1 280 000 руб.

Еще в одном столичном автосалоне примерно по цене Granta с АКП предлагают две модели BMW. Это седаны 7-Series 2010 и 2011 г. в. Стоимость моделей с пробегом в 220 тыс. и 281,5 тыс. км составляет 1 250 000 и 1 285 000 руб. соответственно. Обе машины оснащены 4,4-литровым бензиновым мотором мощностью 407 л.с., АКП и системой полного привода.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый японский кроссовер, цена которого поражает.

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Источник: Autonews