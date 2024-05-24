Эти надежные иномарки с пробегом стоят как Lada Granta с автоматом
Lada Granta с АКП сейчас пользуется высоким спросом. Это во многом обусловлено доступной ценой седана, которая стартует от 1 228 000 руб. Гранта сейчас является самым доступным двухпедальным автомобилем в РФ. На вторичке за эти деньги можно найти несколько интересных вариантов покупки машин.
В крупной дилерской сети по цене Granta с АКП предлагают японский кроссовер Mitsubishi ASX 2012 г. в. с пробегом более 130 тыс. км. Автомобиль оснащен 2,0-литровым бензиновым двигателем с отдачей 150 л. с. Агрегат работает совместно с вариатором. В числе опций: круиз-контроль, климат-контроль и подогрев передних сидений.
В одном из столичных автосалонов за 1 249 000 руб. продают кроссовер Volvo XC60 2013 г. в. с пробегом 135 тыс. км. Это автомобиль с 2,4-литровым дизельным мотором мощностью 163 л.с., привод полный, АКП. Среди опций: климат-контроль, круиз-контроль, парктроники по кругу, датчик дождя и света и другие.
В другом салоне предлагают доступный кроссовер Audi Q5 2012 г. в. с пробегом 167 500 км. Он оснащен 2,0-литровым дизельным агрегатом с отдачей 170 л.с., роботизированной коробкой передач и системой полного привода. Машина в отличном состоянии, ее цена – 1 280 000 руб.
Еще в одном столичном автосалоне примерно по цене Granta с АКП предлагают две модели BMW. Это седаны 7-Series 2010 и 2011 г. в. Стоимость моделей с пробегом в 220 тыс. и 281,5 тыс. км составляет 1 250 000 и 1 285 000 руб. соответственно. Обе машины оснащены 4,4-литровым бензиновым мотором мощностью 407 л.с., АКП и системой полного привода.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый японский кроссовер, цена которого поражает.
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Источник: Autonews
Отзывы о Mitsubishi ASX (2)
Действительно надёжно. Прост в обслуживании своими руками. Не дорогие запчасти и расходники.
Скупая комплектация. Нет дизеля, хотя для Европы есть. Хотелось бы полный привод на ручке и дизель.
Накатал более 120000 км и мне есть, что сказать. Авто нравиться если от него не требовать люксового качества. За всё время ни чего не ломалось. Заменил только стойки на более жёсткие, но это моя хотелка. Классный мотор 1600. Вроде 117 л. с., но везёт хорошо и расход в среднем не более 7,5 литров на 100 км. Только топливо нужно нормальное не палёнку. Мотор сразу звенит и не везёт. Масло не расходует совсем, ни разу не доливал. Тёплая машина. Зимой проблем с запуском не было. В общем доволен.