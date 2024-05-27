#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Более густое масло в двигатель
27 мая
Пробег под 200 тысяч км — какое масло поможет двигателю
Эксперт «За рулем» рассказал, что делает с...
АО ВТБ Лизинг запускает программу скидок на легкий коммерческий транспорт Foton
27 мая
АО ВТБ Лизинг запускает программу скидок на легкий коммерческий транспорт Foton
АО ВТБ Лизинг анонсирует запуск программы...
SINTEC Group поставит охлаждающие жидкости для Lada Largus на конвейер в Ижевске
27 мая
SINTEC Group поставит охлаждающие жидкости для Lada Largus на конвейер в Ижевске
Для первой заливки на заводе АВТОВАЗа в Ижевске...

АО ВТБ Лизинг запускает программу скидок на легкий коммерческий транспорт Foton

на правах рекламы
АО ВТБ Лизинг анонсирует запуск программы скидок на легкий коммерческий транспорт Foton

При заключении договора лизинга до 30 июня 2024 года фургон Toano и пикап Tunland можно приобрести с выгодой порядка 250 000 руб. Скидка 7% от рекомендованной розничной цены предоставляется компанией совместно с официальным дистрибьютором АО МБ РУС.

Оформляя автомобиль в лизинг, клиенты АО ВТБ Лизинг могут выбрать различные опции финансовой аренды: с минимальным авансом, минимальными ежемесячными платежами или минимальным удорожанием, а также сэкономить до 40% за счет налоговых преференций для компаний на ОСН.

Так, фургон Foton Toano можно приобрести со скидкой 256 970 руб. по стоимости 3 414 030 руб. При этом нагрузка на бюджет предприятия в месяц составит 48 830 руб. Для этого необходимо внести аванс в размере 49% и оформить договор лизинга сроком на 5 лет. При этом за весь период действия договора клиенты на ОСН могут сэкономить на налогах более 1 500 000 руб.*

Фургон Foton Toano различных модификаций подойдет множеству компаний, занимающихся доставкой грузов в городе и организацией продаж. Автомобиль оснащен просторным грузовым отсеком, а грузоподъемность версии до 1 тонны с полной массой 3500 кг делают его идеальным для городских условий. Foton Toano оснащен двигателем Cummins 150 л.с., немецкой коробкой передач Getrag, задним мостом немецкой компании Dana, ABS и ESP 9 поколения Bosch и предлагает высокий уровень комфорта и безопасности для водителя. Полная масса — от 3500 кг до 4200 кг, объем грузового отсека — до 12 «кубов».

Стильный и мощный пикап Foton Tunland G7 клиенты ВТБ Лизинг могут приобрести со скидкой 7% по стоимости 3 317 775 руб. При условии заключения договора сроком на 5 лет и авансе 49% ежемесячные платежи за пользование автомобилем составят 47 453 руб., а экономия на налогах для компаний на ОСН — более 1 490 000 руб.*

У пикапа Tunland G7 двухлитровый дизельный двигатель мощностью 162 л.с., 8-ступенчатая коробка-автомат, подключаемый полный привод, комфортный салон, брутальный, но в то же время элегантный экстерьер. Автомобиль подойдет и для деловых поездок, и для активного отдыха, и для перевозки небольших грузов.

Подать заявку на приобретение в лизинг автомобилей Foton клиенты компании могут в режиме онлайн на сайте АО ВТБ Лизинг www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контакт-центра компании 8 800 551 19 18.

* Указанные расчеты являются предварительными, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Экономия на налогах доступна для компаний на ОСН.

Реклама/АО ВТБ Лизинг, ИНН 7709378229/erid F7NfYUJCUneLrXb6xDwZ

Подпишитесь на «За рулем» в

За Рулем
27.05.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0