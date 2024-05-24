#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Мотопатруль
24 мая
Порядок на улицах Москвы будет контролировать мотопатруль
Глава Дептранса Ликсутов: дорожная полиция...
Фестиваль «Московский спорт Картсим ФЕСТ 2024» вновь прошел в «параллельных реальностях»
24 мая
Фестиваль «Московский спорт Картсим ФЕСТ 2024» вновь прошел в «параллельных реальностях»
19 мая фестиваль фиджитал-гонок объединил...
В Красноярске водитель грузовика «Урал» протаранил 9 автомобилей
24 мая
В Красноярске водитель грузовика «Урал» протаранил 9 автомобилей
В Красноярске произошла массовая авария с...

Более 300 рабочих бывшего завода Nissan отправили в простой

«Автозавод Санкт-Петербург» отправил 317 сотрудников в простой до конца мая

Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге (ныне «Автозавод Санкт-Петербург») отправил в простой 317 своих сотрудников до конца мая, проинформировали в пресс-службе Центра занятости.

Впервые предприятие ушло в простой в марте 2022 года. В июне 2023 года на базе бывшего завода Nissan заработал «Автозавод Санкт-Петербург». По информации городской администрации, в 2023 году завод выпустил 10 тыс. автомобилей.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Лада Ларгус – теперь из Ижевска. Что изменил перезапуск?

В январе текущего года на предприятии началось производство кроссоверов марки XCITE. Ожидалось, что в 2024 году с конвейера завода сойдут 25 тыс. машин.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый японский кроссовер, цена которого поражает.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: ТАСС

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:EPA
Количество просмотров 1
24.05.2024
Фото:EPA
Поделиться:
Оцените материал:
0