Более 300 рабочих бывшего завода Nissan отправили в простой

«Автозавод Санкт-Петербург» отправил 317 сотрудников в простой до конца мая

Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге (ныне «Автозавод Санкт-Петербург») отправил в простой 317 своих сотрудников до конца мая, проинформировали в пресс-службе Центра занятости.

Впервые предприятие ушло в простой в марте 2022 года. В июне 2023 года на базе бывшего завода Nissan заработал «Автозавод Санкт-Петербург». По информации городской администрации, в 2023 году завод выпустил 10 тыс. автомобилей.

В январе текущего года на предприятии началось производство кроссоверов марки XCITE. Ожидалось, что в 2024 году с конвейера завода сойдут 25 тыс. машин.

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Источник: ТАСС