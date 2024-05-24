#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Мотопатруль
24 мая
Порядок на улицах Москвы будет контролировать мотопатруль
Глава Дептранса Ликсутов: дорожная полиция...
Фестиваль «Московский спорт Картсим ФЕСТ 2024» вновь прошел в «параллельных реальностях»
24 мая
Фестиваль «Московский спорт Картсим ФЕСТ 2024» вновь прошел в «параллельных реальностях»
19 мая фестиваль фиджитал-гонок объединил...
В Красноярске водитель грузовика «Урал» протаранил 9 автомобилей
24 мая
В Красноярске водитель грузовика «Урал» протаранил 9 автомобилей
В Красноярске произошла массовая авария с...

Порядок на улицах Москвы будет контролировать мотопатруль

Глава Дептранса Ликсутов: дорожная полиция Москвы пополнилась мотопатрулем

В штате дорожного патруля Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы теперь есть и мотоциклисты. Об этом ТАСС рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта, руководитель Департамента транспорта Максим Ликсутов.

Мотопатруль
Мотопатруль
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

По его словам, у нового подразделения такие же функции, как у дорожного патруля – обеспечение непрерывного и безопасного движения в Москве. Ранее соответствующее поручение дал мэр столицы Сергей Собянин.

Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:

— «Преимущество мотопатруля в его мобильности: он способен добраться до места происшествия быстрее сотрудников на автомобилях и не занимает много места на дороге. Ближайший сезон мы будем собирать данные о работе мотоподразделения ЦОДД, а затем примем решения относительно расширения штата сотрудников и их функций, а также географии работы», – уточнил заммэра.

В пресс-службе ЦОДД уточнили, что на начальном этапе патрулировать дороги будут шесть мотоциклистов. Преимущественно, они будут контролировать центральную часть Москвы, а в случае необходимости их задействуют и на других участках. Мотопатруль обеспечили современными мотоциклами CF Moto, дизайн которых выполнен в фирменных цветах ЦОДД.

Штат мотопатруля сформирован из опытных сотрудников дорожного патруля, они прошли спецпереподготовку, по окончании которой продемонстрировали отличные навыки управления мотоциклом. Кроме ликвидации заторов, патрульные будут помогать составлять европротоколы.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: ТАСС

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 3
24.05.2024
Фото:АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0