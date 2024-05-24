Порядок на улицах Москвы будет контролировать мотопатруль

Глава Дептранса Ликсутов: дорожная полиция Москвы пополнилась мотопатрулем

В штате дорожного патруля Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы теперь есть и мотоциклисты. Об этом ТАСС рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта, руководитель Департамента транспорта Максим Ликсутов.

Мотопатруль

По его словам, у нового подразделения такие же функции, как у дорожного патруля – обеспечение непрерывного и безопасного движения в Москве. Ранее соответствующее поручение дал мэр столицы Сергей Собянин.

Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:

— «Преимущество мотопатруля в его мобильности: он способен добраться до места происшествия быстрее сотрудников на автомобилях и не занимает много места на дороге. Ближайший сезон мы будем собирать данные о работе мотоподразделения ЦОДД, а затем примем решения относительно расширения штата сотрудников и их функций, а также географии работы», – уточнил заммэра.

В пресс-службе ЦОДД уточнили, что на начальном этапе патрулировать дороги будут шесть мотоциклистов. Преимущественно, они будут контролировать центральную часть Москвы, а в случае необходимости их задействуют и на других участках. Мотопатруль обеспечили современными мотоциклами CF Moto, дизайн которых выполнен в фирменных цветах ЦОДД.

Штат мотопатруля сформирован из опытных сотрудников дорожного патруля, они прошли спецпереподготовку, по окончании которой продемонстрировали отличные навыки управления мотоциклом. Кроме ликвидации заторов, патрульные будут помогать составлять европротоколы.

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Источник: ТАСС