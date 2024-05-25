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«Японец» с неубиваемым мотором за 2 млн рублей: в Россию приехал интересный вариант

Российские цены Suzuki Baleno из параллельного импорта снизились до 2 млн рублей

В последнее время на российском рынке наблюдается снижение цен на автомобили Suzuki Baleno, поставляемые по системе параллельного импорта. Благодаря этому представители последнего, третьего поколения модели стали доступны по весьма привлекательной цене – всего за 2 миллиона рублей.

Suzuki Baleno
Suzuki Baleno

Автомобили Suzuki Baleno в богатой комплектации порадуют своих владельцев широким спектром современных опций. Автомобиль получил систему кругового обзора из четырех камер, проекцию на лобовое стекло, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, боковые зеркала с электроприводом складывания, 16-дюймовые литые диски, а также климат- и круиз-контроль. Вся оптика светодиодная.

Интерьер Suzuki Baleno
Интерьер Suzuki Baleno
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Под капотом Suzuki Baleno находится надежный бензиновый «атмосферник» объемом 1,5 литра. Двигатель имеет чугунный блок цилиндров и цепной привод ГРМ, что обеспечивает его долговечность и минимальные затраты на обслуживание. Выдает такой мотор 105 л. с. и работает в паре с автоматической коробкой передач.

Источник: Автоновости дня

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Suzuki
Количество просмотров 1
25.05.2024
Фото:Suzuki
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