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Как Solaris, только больше и дешевле: в Россию приехал интересный недорогой «кореец»

В России стартовали продажи Hyundai Celesta по цене 1,65 млн рублей

Российские автолюбители с радостью встретили появление на рынке новой модели от Hyundai – Celesta. Этот седан, построенный на платформе популярного Solaris, отличается большими габаритами и более богатым оснащением.

По данным классифайдов, цены на Hyundai Celesta в последнее время снизились. В то время как в конце прошлого года перекупщики продавали модель в среднем за 2,25-2,5 млн рублей, сейчас ее можно приобрести от 1 650 000 рублей.

Hyundai Celesta
Hyundai Celesta
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Основной причиной снижения цен является насыщение рынка автомобилями. Кроме параллельного импорта, на рынок продолжают поступать и локализованные модели. Например, в России официально продается Hyundai Solaris под другим названием – Solaris HS. Примечательно, что официальная цена Solaris HS выше, чем на Celesta: даже версии с механической коробкой передач стоят от 2 010 000 рублей.

Интерьер Hyundai Celesta
Интерьер Hyundai Celesta

Под капотом Celesta установлен тот же 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 123 л. с., агрегированный с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, знакомый по Hyundai Solaris и Kia Rio. Габариты: 4510 х 1765 х 1470 мм, колёсная база – 2650 мм.

Источник: Российская газета

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Hyundai
Количество просмотров 1
25.05.2024
Фото:Hyundai
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