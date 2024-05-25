Смотрите, очень редкий вариант ГАЗ-51

В Сети появилось видео о редком трехосном грузовике на базе ГАЗ-51

Вторая часть дайджеста о редких советских грузовиках рассказывает о нескольких поистине уникальных машинах, и одна из них – хорошо известный ГАЗ-51, но... в трехосном исполнении. Таковое было реализовано на Орловском опытном заводе аж в начале 1970-х.

К тому времени исходный «пятьдесят первый» выпускался уже без малого тридцать лет, заслужил народную славу и, в принципе, готовился уйти с конвейера. Но для повышения грузоподъемности ему попробовали «подкатить» еще одну ось.

Получивший обозначение НИИАТ-А820 грузовик имел колесную формулу 6х2. Добавленная ось имела тормоза, подвеска задней тележки была балансирной. Грузоподъемность действительно выросла: вместо 2,5 тонн она теперь составляла 4 тонны. Интересный был проект – но, видимо, немного запоздал...

Источник: Гора автофактов