Очень редкие советские грузовики — вы таких (почти наверняка!) не видели

Блогер рассказал о редчайшем бескапотном грузовике ЗИЛ-4Э4362 из начала 2000-х

Печальная история завода ЗИЛ знавала немало неожиданных и дерзких поворотов, и каждый из них мог бы помочь заводу выжить в смутное время. Чем все закончилось, мы знаем, но история осталась, причем история интересная. Например, задумывалась в свое время смена Бычку…

Впрочем, среднетоннажную машину бескапотной компоновки на ЗИЛе начали разрабатывать еще в конце 1980-х. Кабину не заимствовали, а, по доброй традиции той поры, решили разработать с нуля. Машина получалась интересная, но грянули девяностые, и проект лег на полку.

Спустя десять лет зиловцы к нему вернулись, и дело дошло до выставочного экземпляра и вполне очерченных технических характеристик. Бортовой грузовик ЗИЛ-4Э4362 мог брать 5 тонн и был частично унифицирован с ЗИЛ-4331. Под кабиной стоял дизель ММЗ Д-245.9 с отдачей 136 л.с., соответствующий Евро-2.

К сожалению, дальше показа на нескольких выставках дело не пошло – средств для освоения новой модели у слабеющего ЗИЛа уже не было... Исследуем по-настоящему редкие советские и российские грузовики в видео!

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Источник: Гора автофактов