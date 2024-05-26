Один из самых доступных 7-местных кроссоверов подешевел еще больше: что с ценой

Цена на семиместный кроссовер Dongfeng 580 снизилась на 70 тыс. рублей в России

Автопроизводитель Dongfeng начал предоставлять прямую скидку на 7-местный кроссовер Dongfeng 580 2024 г. в. Модель стала доступнее на 70 тыс. рублей, теперь ее цена снизилась до 2,43 млн рублей.

Dongfeng 580

В РФ автомобиль представлен в единственной комплектации Luxury, включающей 4 подушки безопасности, систему кругового обзора, люк, парковочные датчики, акустическую систему, климат-контроль и круиз-контроль.

Интерьер Dongfeng 580

Под капотом кроссовера установлен 1,5-литровый турбированный мотор мощностью 145 л.с., трансмиссия – вариатор, привод передний.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярнейший китайский бренд представил новый кроссовер по цене Lada Vesta.

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Источник: Автоновости дня