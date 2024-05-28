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Сервис по покупке автомобиля в лизинг онлайн в спецпроекте АО ВТБ Лизинг и РБК

на правах рекламы
Как цифровизация лизинга открывает новые возможности для бизнеса.

Как технологии меняют сферу лизинга и что собой представляет современный лизинговый продукт – главные темы совместного спецпроекта АО ВТБ Лизинг и РБК. В нем лизинговая компания и деловое издание представляют «Цифровой автолизинг» – сервис по покупке автомобиля в лизинг онлайн. Авторы рассказывают, как цифровое решение отвечает актуальным запросам рынка, упрощает путь клиента при оформлении лизинговой сделки и помогает сохранять время для более важных задач в работе и в жизни.

«На страницах проекта мы сосредоточились на преимуществах сервиса цифрового автолизинга. Для нас было важно продемонстрировать, как подобные решения помогают бизнесу быстро и в удобном формате получать финансирование на приобретение имущества для своих задач. С помощью карточек и инфографики мы наглядно показали, что из себя представляет онлайн-сделка и какие возможности для клиентов открывает современный формат классического инструмента», – поясняет Андрей Кокорев, директор ООО «Цифровой автолизинг».


Спецпроект о цифровом автолизинге представлен разными форматами. В интерактивных карточках раскрыты преимущества онлайн-сервиса: мгновенное одобрение сделки, удобный поиск автомобилей, самостоятельная настройка условий лизинга, оформление документов через ЭДО и фиксация стоимости транспорта благодаря функции бронирования.

В мультимедийном лонгриде в свою очередь идет речь о тенденциях и предпосылках развития цифрового автолизинга в России. Материал включает инфографику с мнением клиентов АО ВТБ Лизинг о цифровых каналах оформления сделки, пошаговую инструкцию онлайн-покупки автомобиля в лизинг, а также видеоролики о сервисе и его ключевых ценностях для клиентов.

Ознакомиться со спецпроектом можно по ссылке: online-vtb-leasing.rbc.ru.

Реклама/АО ВТБ Лизинг, ИНН 7709378229/erid F7NfYUJCUneLrXhVc8mE

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За Рулем
28.05.2024
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