Стартовали продажи кроссовера Citroёn С5 Aircross в России

Цены Citroёn С5 Aircross калужской сборки начинаются от 4 299 000 рублей

С сегодняшнего дня Citroёn С5 Aircross российского производства уже предлагают в салонах официальных дилеров. Ранее автомобиль получил Одобрение Типа Транспортного Средства (ОТТС).

Кроссовер предлагается в единственной комплектации Feel 360 с бензиновым мотором 1.6 (175 л.с.) и 8-ступенчатой АКП.

У автомобиля 6 подушек безопасности, рулевое колесо с регулировкой по высоте и вылету, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль с ограничителем скорости, датчики света и дождя, бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя, система кругового обзора, передние и задние датчики парковки беспроводное зарядное устройство для смартфона, функция бесконтактного открывания двери багажника с сенсором для ног, система помощи при старте на уклоне, несколько разъемов 12V и USB и многое другое.

В салоне комбинированная отделка сидений из кожи синего и серого цвета и материала Alcantara

Доступны четыре цвета автомобиля на выбор: белый перламутр, а также серый, синий и красный металлики.

Гарантия на кроссовер в России - 3 года или 100 тысяч км.

Рекомендованная цена на Citroёn С5 Aircross составляет 4 299 000 рублей. Помимо классической схемы покупки у дилера, автомобиль можно приобрести, минуя посредника, то есть напрямую через сайты Peugeot или Citroen - с доставкой на дом.