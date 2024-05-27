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Признанный самым надежным в РФ кроссовер резко подешевел: известна цена

Дилеры привезли в Россию новые Subaru Forester по цене от 2,9 млн рублей

В марте самый дешевый Subaru Forester в РФ стоил 3,2 млн рублей. Сейчас самая доступная версия машины продается за 2,9 млн рублей. Столько за гибридный Forester просит дилер из Красноярска.

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В составе силовой установки 2,0-литровый 150-сильный бензиновый мотор и электромотор мощностью 17 л.с., интегрированный в вариатор Lineatronic. Привод полный.

Subaru Forester
Subaru Forester

Кроссоверы, внедорожник, вэн — 6 новинок скоро в продаже

При этом Forester с простым атмосферным 2,0-литровым мотором стоит значительно дороже – 4,5 млн рублей. За такую цену машину продают в Анапе. Subaru Forester с 1,8-литровым 177-сильным двигателем во Владивостоке стоит 3,2 млн рублей. То есть, разброс цен на эту модель на рынке значительный.

Subaru Forester
Subaru Forester

Ранее «За рулем» сообщал, что признанный самым надежным в мире автомобиль теперь продается в России.

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Источник: «Автоновости дня»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Subaru
27.05.2024
Фото:Subaru
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Отзывы о Subaru Forester (5)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Subaru Forester  2016
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Отличный внедорожник именно с постоянным полным приводом,высокий и по салону и по просвету, вместительный, комфортный, динамичный, низкий расход топлива, управление впечатляет. Также радует система поворотных фар,очень приятно видеть заранее поворот в свете в темное время.

Недостатки:

1) Скорость реакции вариатора в нужный момент (после механики); 2) недостаточная шумоизоляция - можно было бы за эти деньги сделать посерьезней; 3) нет хорошей навигации, но в принципе это проблема всех производителей в целом, и решается разным способом.

Комментарий:

Кузов 4-й SJ 2016 рестайл. За 2 года небыло выявлено ни одной проблемы. С виду кроссовер а по управлению ощущения что на спортивной легковой, четко держит повороты и остро реагирует на руль при необходимости. Нет впечатления что едешь на тяжелой машине. Очень низкий расход бензина благодаря вариатору, при 2,0 л. атмосфера расход в среднем 6- 7 литров, в самую жесткую пробку Москвы выходит 10 литров. В мороз долго держит тепло в салоне и легко заводится в -32С (масло 5w30), быстро прогревается и двигатель и салон. Система Х-mode делает свое дело. На льду держится словно когтями все 4 колеса даже при выкл. VDC системе. Сразу при покупке у дилера был сделан антикор всего днища авто. По поводу обгона, ниже написали что тяжело идет от 100-ки, не могу с этим согласиться. Да вариатор с задержкой передачи крутящего но прет он очень душевно, разгоняется абсолютно легко без принуждения. Про 5000 оборотов в гору, простите это как и где надо ехать с такими оборотами? За все время эксплуатации выше 3500 оборотов ни разу не видел на приборке. Он легко прет на своих 1500-2000 в горку без проблем, а уж тем более при движении на инерции в гору вообще без натяга. Да и из сугробов выбирается без напряга. Что касается нового Forester 2019: не знаю кому как, но мне кажется ставить электронный ручник да на спортивном внедорожнике? зачем? В остальном он стал только лучше, особенно респект за улучшение рамы кузова.

+18