Признанный самым надежным в РФ кроссовер резко подешевел: известна цена

Дилеры привезли в Россию новые Subaru Forester по цене от 2,9 млн рублей

В марте самый дешевый Subaru Forester в РФ стоил 3,2 млн рублей. Сейчас самая доступная версия машины продается за 2,9 млн рублей. Столько за гибридный Forester просит дилер из Красноярска.

В составе силовой установки 2,0-литровый 150-сильный бензиновый мотор и электромотор мощностью 17 л.с., интегрированный в вариатор Lineatronic. Привод полный.

Subaru Forester

При этом Forester с простым атмосферным 2,0-литровым мотором стоит значительно дороже – 4,5 млн рублей. За такую цену машину продают в Анапе. Subaru Forester с 1,8-литровым 177-сильным двигателем во Владивостоке стоит 3,2 млн рублей. То есть, разброс цен на эту модель на рынке значительный.

Subaru Forester

Ранее «За рулем» сообщал, что признанный самым надежным в мире автомобиль теперь продается в России.

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Источник: «Автоновости дня»