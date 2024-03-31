В Россию вернулся самый надежный кроссовер с приятной ценой
Несмотря на вынужденный перерыв в официальных поставках, энтузиасты нашли способы привозить Forester в Россию по альтернативным каналам. И что особенно радует – цены на этот кроссовер остались на весьма умеренном уровне, ниже ожиданий многих экспертов.
По данным одного из крупнейших российских автоклассифайдов, диапазон цен на новый Subaru Forester 2023 года выпуска составляет от 3,2 до 5,4 млн рублей в зависимости от комплектации и региона продажи.
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Минимальная цена в 3,2 млн рублей объявлена компанией из Владивостока за праворульную версию с 1,8-литровым 177-сильным турбомотором и бесступенчатым вариатором Lineartronic. Правда, в эту сумму могут не входить расходы на утилизационный сбор и таможенное оформление.
Более привычные для России леворульные Subaru Forester с 2,0-литровым 150-сильным атмосферным двигателем и полным приводом предлагаются от 4,5 млн рублей.
В Москве праворульный 177-сильный Forester можно приобрести у частника за 4,6 млн рублей, а в Самаре продается леворульная 150-сильная версия за 4,79 млн рублей.
Топовая комплектация с 2,5-литровым 185-сильным атмосферным мотором, полным приводом и вариатором доступна в Уфе по цене 5,4 млн рублей.
Subaru Forester был признан самым надежным новым автомобилем в России. Этот рейтинг основан на отзывах реальных владельцев и учитывает множество факторов, включая безотказность работы, качество сборки и отсутствие досадных поломок.
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Источник: Автоновости дня
Отзывы о Subaru Forester (5)
Отличный внедорожник именно с постоянным полным приводом,высокий и по салону и по просвету, вместительный, комфортный, динамичный, низкий расход топлива, управление впечатляет. Также радует система поворотных фар,очень приятно видеть заранее поворот в свете в темное время.
1) Скорость реакции вариатора в нужный момент (после механики); 2) недостаточная шумоизоляция - можно было бы за эти деньги сделать посерьезней; 3) нет хорошей навигации, но в принципе это проблема всех производителей в целом, и решается разным способом.
Кузов 4-й SJ 2016 рестайл. За 2 года небыло выявлено ни одной проблемы. С виду кроссовер а по управлению ощущения что на спортивной легковой, четко держит повороты и остро реагирует на руль при необходимости. Нет впечатления что едешь на тяжелой машине. Очень низкий расход бензина благодаря вариатору, при 2,0 л. атмосфера расход в среднем 6- 7 литров, в самую жесткую пробку Москвы выходит 10 литров. В мороз долго держит тепло в салоне и легко заводится в -32С (масло 5w30), быстро прогревается и двигатель и салон. Система Х-mode делает свое дело. На льду держится словно когтями все 4 колеса даже при выкл. VDC системе. Сразу при покупке у дилера был сделан антикор всего днища авто. По поводу обгона, ниже написали что тяжело идет от 100-ки, не могу с этим согласиться. Да вариатор с задержкой передачи крутящего но прет он очень душевно, разгоняется абсолютно легко без принуждения. Про 5000 оборотов в гору, простите это как и где надо ехать с такими оборотами? За все время эксплуатации выше 3500 оборотов ни разу не видел на приборке. Он легко прет на своих 1500-2000 в горку без проблем, а уж тем более при движении на инерции в гору вообще без натяга. Да и из сугробов выбирается без напряга. Что касается нового Forester 2019: не знаю кому как, но мне кажется ставить электронный ручник да на спортивном внедорожнике? зачем? В остальном он стал только лучше, особенно респект за улучшение рамы кузова.