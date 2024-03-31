В Россию вернулся самый надежный кроссовер с приятной ценой

Новый кроссовер Subaru Forester привезли в Россию по цене от 3,2 млн рублей

Несмотря на вынужденный перерыв в официальных поставках, энтузиасты нашли способы привозить Forester в Россию по альтернативным каналам. И что особенно радует – цены на этот кроссовер остались на весьма умеренном уровне, ниже ожиданий многих экспертов.

Subaru Forester

По данным одного из крупнейших российских автоклассифайдов, диапазон цен на новый Subaru Forester 2023 года выпуска составляет от 3,2 до 5,4 млн рублей в зависимости от комплектации и региона продажи.

Минимальная цена в 3,2 млн рублей объявлена компанией из Владивостока за праворульную версию с 1,8-литровым 177-сильным турбомотором и бесступенчатым вариатором Lineartronic. Правда, в эту сумму могут не входить расходы на утилизационный сбор и таможенное оформление.

Более привычные для России леворульные Subaru Forester с 2,0-литровым 150-сильным атмосферным двигателем и полным приводом предлагаются от 4,5 млн рублей.

В Москве праворульный 177-сильный Forester можно приобрести у частника за 4,6 млн рублей, а в Самаре продается леворульная 150-сильная версия за 4,79 млн рублей.

Топовая комплектация с 2,5-литровым 185-сильным атмосферным мотором, полным приводом и вариатором доступна в Уфе по цене 5,4 млн рублей.

Интерьер Subaru Forester

Subaru Forester был признан самым надежным новым автомобилем в России. Этот рейтинг основан на отзывах реальных владельцев и учитывает множество факторов, включая безотказность работы, качество сборки и отсутствие досадных поломок.

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Источник: Автоновости дня