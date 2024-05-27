В Белоруссии прекратили выпуск популярного в РФ «китайца», но представили замену

В Белоруссии завод «Белджи» начал выпуск Geely Atlas Pro под именем Belgee X70

Белорусское предприятие «БелДжи», выпускавшее кроссовер Atlas Pro для России, сообщило о прекращении производства модели. Теперь Atlas Pro будут выпускать под маркой Belgee, модель назвали Belgee X70. Это уже вторая модель в линейке белорусского бренда после Belgee X50 (Geely Coolray).

Переход под бренд Belgee говорит о том, что будет увеличиваться локализация модели. Пока, кроме нового названия и шильдиков, ничего не изменилось: ни комплектации, ни агрегаты, ни цены.

Geely Atlas Pro

В Белоруссии Belgee X70 в базовой комплектации с 1,5-литровым мотором мощностью 177 л.с. стоит 77 640 рублей (2,175 млн российских рублей). «Мягкий» гибрид стоит от 85 650 рублей (2,4 млн российских рублей).

Сообщается, что Belgee X70 уже есть у дилеров в Белоруссии, вскоре автомобили привезут и в Россию. Сейчас Belgee занимает восьмую строчку в топ-10 российского рынка новых авто, обходя по объемам продаж Jetour.

Ранее «За рулем» сообщал, что признанный самым надежным в мире автомобиль теперь продается в России.

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Источник: av.by