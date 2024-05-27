#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Выносливые и надежные: эти пикапы признаны самыми дешевыми в России
27 мая
Выносливые и надежные: эти пикапы признаны самыми дешевыми в России
УАЗ «Пикап» и JAC T8 возглавили список самых...
Выпуск отечественной марки могут наладить в Узбекистане — идут переговоры
27 мая
Выпуск отечественной марки могут наладить в Узбекистане — идут переговоры
Мантуров: Путин в Узбекистане обсуждает...
Стало известно, где будут собирать новую Volga
27 мая
Стало известно, где будут собирать новую Volga
Вице-премьер Денис Мантуров: автомобили Volga...

Параллельный импорт схлопывается? Вот что говорят цифры!

«Автостат Инфо»: доля параллельного импорта на авторынке РФ упала до 11%

Изменившиеся с 1 апреля правила ввоза автомобилей в РФ по параллельному импорту тут же сказались на картине авторынка. Уже по результатам апреля в стране было зарегистрировано лишь 16 677 машин (легковые, пикапы, LCV), тогда как в марте было 24 263 единицы новой «параллельной» техники. Таким образом, за месяц падение составило 31%.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ
Пока говорить о падении параллельной схемы преждевременно – общая картина в апреле также несколько «успокоилась»
Пока говорить о падении параллельной схемы преждевременно – общая картина в апреле также несколько «успокоилась»

В структуре авторынка за апрель «параллельные» машины заняли 11%, а если смотреть с начала года, на их долю пришлось 13,6% – 68 706 единиц от общего объема в 505 530 машин.

Самым популярным брендом, продукция которого попадает к нам по параллельным каналам, стал китайский LiXiang: 2240 таких машин продавцы ввезли в апреле. На втором и третьем местах – Toyota и BMW, замыкают пятерку Geely и Hyundai.

Monjaro пока впереди, но кажется, теперь это ненадолго...
Monjaro пока впереди, но кажется, теперь это ненадолго...

В рейтинге «параллельных» моделей-бестселлеров лидирует Geely Monjaro, но буквально дышат ему в задний бампер две модели вышеупомянутого LiXiang – Lil9 и L7.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Автостат Инфо

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:АГН Москва, Автостат Инфо
Количество просмотров 1
27.05.2024
Фото:АГН Москва, Автостат Инфо
Поделиться:
Оцените материал:
0