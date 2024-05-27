Параллельный импорт схлопывается? Вот что говорят цифры!
Изменившиеся с 1 апреля правила ввоза автомобилей в РФ по параллельному импорту тут же сказались на картине авторынка. Уже по результатам апреля в стране было зарегистрировано лишь 16 677 машин (легковые, пикапы, LCV), тогда как в марте было 24 263 единицы новой «параллельной» техники. Таким образом, за месяц падение составило 31%.
В структуре авторынка за апрель «параллельные» машины заняли 11%, а если смотреть с начала года, на их долю пришлось 13,6% – 68 706 единиц от общего объема в 505 530 машин.
Самым популярным брендом, продукция которого попадает к нам по параллельным каналам, стал китайский LiXiang: 2240 таких машин продавцы ввезли в апреле. На втором и третьем местах – Toyota и BMW, замыкают пятерку Geely и Hyundai.
В рейтинге «параллельных» моделей-бестселлеров лидирует Geely Monjaro, но буквально дышат ему в задний бампер две модели вышеупомянутого LiXiang – Lil9 и L7.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Автостат Инфо