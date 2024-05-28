Японский кроссовер с отличной репутацией, но мы обнаружили слабые места

Эксперт «За рулем» рассказал об уязвимостях Toyota RAV4 с пробегом

Все модели Toyota известны своей надежностью, и RAV4 – не исключение, особенно четвертого поколения (2012-2019 гг.). Владельцы часто отмечают, что за пробег в 110 тысяч км меняли только расходники.

Цены на такие кроссоверы стартуют от 1,5 млн рублей за экземпляры первых годов выпуска. Основные нарекания: мягкое, подверженное сколам лакокрасочное покрытие, слабая шумоизоляция и жестковатая подвеска.

Бензиновые моторы 3ZR-FE 2.0 и 2AR-FE 2.5 надёжны, объёмные работы начинаются после 150-200 тыс. км. Помпа может выйти из строя на 60-80 тыс. км, но обычно служит более 120 тыс. км.

Дизель 2AD-FTV 2.2 менее надежен, проблемы могут начаться до 100 тыс. км из-за нагаров и загрязнений. Загрязняются клапан EGR и сажевый фильтр.

Гидроавтоматы U760E и U660E выдерживают 180-250 тыс. км при нормальном обслуживании. МКП также очень стойкая – узел сцепления держится не менее 120 тысяч км.

А вот вариатор K111-112 (при моторе 2.0) часто требует замены после 150 тыс. км, хотя на малых пробегах жалоб мало. При этом назвать CVT ненадежным нельзя, просто он так устроен.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, редактор журнала «За рулем»:

– Toyota RAV4 – автомобиль, который вполне можно брать при пробегах 150-200 тысяч км. Какие-то работы с возрастной машиной проводить наверняка придется, но ожидаемо засадных мест у нее практически нет.

С оговоркой – в версиях без вариатора. И лучше избегать дизеля – ресурс его не выше, чем у бензиновых двигателей, а ремонтопригодность серьезно ограничена. Оптимальный выбор – мотор 2.0 с механикой или двигатель 2.5 с автоматом.

О других возможных неисправностях этого автомобиля со вторичного рынка подробнее в этой публикации.