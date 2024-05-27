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Вице-премьер Денис Мантуров: автомобили Volga...

Стало известно, где будут собирать новую Volga

Вице-премьер Денис Мантуров: автомобили Volga будут выпускать на мощностях ГАЗ

Автомобили возрожденной марки Volga («Волга») планируют производить на мощностях нижегородского автомобильного завода ГАЗ, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Стоимость новых моделей станет известна после старта производства, прибавил он.

Презентацию первых образцов новой линейки автомобилей под возрожденным российским брендом Volga провели на выставке «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024) 21 мая. На стенде было показано три модели: седан класса D Volga C40, кроссовер класса С Volga К30 и более крупный кроссовер класса D Volga К40.

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Источник: ТАСС

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За РулемУшакова Ирина
Количество просмотров 2
27.05.2024
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