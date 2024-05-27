Не доехали до роддома несколько километров — таксист участвовал в родах пассажирки

Россиянка родила ребенка прямо в машине такси — роды принимал муж

Беременная жительница Воронежа ехала в такси в роддом, но по пути у нее начались схватки, в итоге она родила прямо в машине. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на пресс-службу агрегатора службы такси.

По словам водителя такси, он приехал на вызов клиента, в информации заказа конечной точкой указывался роддом. Пассажирами были беременная женщина, ее муж и ее четырехлетний сын, у роженицы уже были сильные схватки, и она хотела побыстрее доехать до медучреждения.

Из-за того, что у женщины начались потуги, водителю такси пришлось остановиться в нескольких километрах от роддома. После звонка в скорую помощь супруг сам принял новорожденную девочку. Таксист тем временем отвлекал старшего ребенка супругов. Через несколько минут подоспела бригада медиков и мать с младенцем благополучно доставили в больницу.

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Источник: Блокнот Воронеж