Аналитики подсчитали расходы на владение автомобилем Exeed TXL

НАПИ: за год на содержание Exeed TXL придется потратить 517 тыс. рублей

На обслуживание кроссовера Exeed TXL за пять лет придется потратить 2,59 млн рублей, подсчитали аналитики маркетингового агентства НАПИ.

Так, стоимость владения Exeed TXL за 1 км равна 34,47 рублей. В месяц эта сумма составляет 43,1 тыс. рублей, а в год 517,1 тыс. рублей, за пять лет набегает 2,59 млн рублей. Цена автомобиля Exeed TXL в исследуемой комплектации Flagship составляет 4,26 млн рублей.

Exeed TXL

При расчете стоимости владения учитываются страховки ОСАГО и каско, замена шин, бензин, ремонт и налоги. При расчете стоимости владения учитывалось владение Exeed TXL в Москве при среднем пробеге в 15 тыс. км в год.

Ранее «За рулем» сообщал, что признанный самым надежным в мире автомобиль теперь продается в России.

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Источник: Autonews.ru