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Аналитики подсчитали расходы на владение автомобилем Exeed TXL

НАПИ: за год на содержание Exeed TXL придется потратить 517 тыс. рублей

На обслуживание кроссовера Exeed TXL за пять лет придется потратить 2,59 млн рублей, подсчитали аналитики маркетингового агентства НАПИ.

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Так, стоимость владения Exeed TXL за 1 км равна 34,47 рублей. В месяц эта сумма составляет 43,1 тыс. рублей, а в год 517,1 тыс. рублей, за пять лет набегает 2,59 млн рублей. Цена автомобиля Exeed TXL в исследуемой комплектации Flagship составляет 4,26 млн рублей.

Exeed TXL
Exeed TXL

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При расчете стоимости владения учитываются страховки ОСАГО и каско, замена шин, бензин, ремонт и налоги. При расчете стоимости владения учитывалось владение Exeed TXL в Москве при среднем пробеге в 15 тыс. км в год.

Ранее «За рулем» сообщал, что признанный самым надежным в мире автомобиль теперь продается в России.

Источник: Autonews.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Exeed
Количество просмотров 1
28.05.2024
Фото:Exeed
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