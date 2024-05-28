Не дайте на себе заработать: этот вид автоподстав стал очень популярным

Юрист Русяев предупредил о резком всплеске автоподстав в России

В РФ участились случаи автомошенничества, когда аферисты инсценируют мелкое ДТП, а затем обвиняют водителя в оставлении места аварии, грозя лишением прав, предупредил юрист Илья Русяев.

Чаще всего встречается такой сценарий: злоумышленники на своей машине частично загораживают проезд, имитируя небольшое столкновение броском мелкого предмета в кузов машины потенциальной жертвы. Затем они догоняют водителя и настаивают, что он совершил наезд и покинул место ДТП, за что полагается лишение водительских прав на 1,5 года. Юрист пояснил, что мошенники при этом рассчитывают запугать жертву и заставить ее заплатить требуемую сумму наличными под предлогом избежать серьезных последствий.

В такой ситуации Русяев советует вызвать на место инцидента сотрудников ГИБДД. Они должны правильно оформить все документы о ДТП и для выплат по ОСАГО. Ни в коем случае нельзя соглашаться на требования злоумышленников и передавать им деньги на месте, подытожил специалист.

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Источник: «Известия»