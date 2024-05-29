С Днем военного автомобилиста!

«За рулем» напомнил, сколько военных водителей сегодня служит в российской армии

29 мая отмечается День военного автомобилиста. Этой профессии уже 114 лет, но самому празднику – только 24 года.

Автомобили начали использовать еще в царской армии – 29 мая 1910 года, когда была образована первая учебная автомобильная рота. Именно автомобиль оказал огромное влияние на ведение боевых действий, добавив им мобильности.

Не знающие отдыха грузовики подвозят на линию фронта бойцов, орудия, боеприпасы, продовольствие и быстро доставляют в госпитали раненных, давая им, тем самым, шанс выжить. Таких историй подвигов сотни, тысячи, и некоторые из них мы публикуем в разделе «Герои СВО».

В Первой мировой войне в Русской армии было 711 автомобилей и 101 мотоцикл. Перед Второй мировой войной у СССР было 272 600 автомобилей. В ходе мобилизации в войска было передано 268 649 автомобилей. Еще 162 600 машин выпустили в ходе войны, 60 600 было затрофеено, а 282 100 автомобилей СССР получил по ленд-лизу. В ходе боев было утеряно 351 850 машин, а 72 500 было передано в гражданские ведомства. И ко Дню Победы в мае 1945 года Советская армия, армия-победительница, которой не было равных в мире, располагала уже 664 200 автомобилями.

В Армии России сегодня насчитывается примерно столько же машин и столько же военных автомобилистов.

«За рулем», старейшее и самое популярное автомобильное издание в России, поздравляет всех причастных к этому празднику и благодарит вас за героизм и самоотверженность, за профессионализм, за спасенные жизни!